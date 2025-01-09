В среду, 8 января проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Игра стартовала в 22:00 на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

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Единственный гол в игре забил 18-летний хавбек шпор Лукас Бергвалль на 86-й минуте.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. 8 января

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0

Гол: Бергвалль, 86

ГОЛ! 1:0 Бергвалль, 86

ВИДЕО. Незасчитанный гол Соланке