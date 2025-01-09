Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0. Красное пламя погасло. Видео гола и обзор
Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
08.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 января 2025, 00:27 | Обновлено 09 января 2025, 01:22
1167
0

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0. Красное пламя погасло. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча первого полуфинала Кубка английской лиги

09 января 2025, 00:27 | Обновлено 09 января 2025, 01:22
1167
0
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0. Красное пламя погасло. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Тоттенхэм Хотспур

В среду, 8 января проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Игра стартовала в 22:00 на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.

Единственный гол в игре забил 18-летний хавбек шпор Лукас Бергвалль на 86-й минуте.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. 8 января

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0

Гол: Бергвалль, 86

ГОЛ! 1:0 Бергвалль, 86

ВИДЕО. Незасчитанный гол Соланке

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бергвалль (Тоттенхэм).
По теме:
Бенфика – Брага – 3:0. Шоу Ди Марии, стена Трубина. Видео голов и обзор
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал Ливерпуль. Шпоры вышли вперед в конце матча
Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм - Ливерпуль видео голов и обзор Доминик Соланке
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Футбол | 08 января 2025, 16:52 9
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко

Александр может сменить «Арсенал» на «Интер»

Украинский чемпион мира пропустит сборы с заграничным клубом
Футбол | 09 января 2025, 00:08 0
Украинский чемпион мира пропустит сборы с заграничным клубом
Украинский чемпион мира пропустит сборы с заграничным клубом

Сергей Булеца не попал в заявку «Лехии» на сборы

Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Бокс | 08.01.2025, 20:29
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
Бокс | 08.01.2025, 13:47
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
ФОТО. Возлюбленная Таловерова показала «улучшенную версию» груди
Футбол | 08.01.2025, 21:12
ФОТО. Возлюбленная Таловерова показала «улучшенную версию» груди
ФОТО. Возлюбленная Таловерова показала «улучшенную версию» груди
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
07.01.2025, 07:50
Бокс
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 2
Футбол
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
07.01.2025, 09:46
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем
07.01.2025, 21:53 7
Бокс
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
07.01.2025, 19:58 5
Футбол
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
07.01.2025, 09:57
Футбол
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем