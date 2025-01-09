Англия09 января 2025, 00:27 | Обновлено 09 января 2025, 01:22
1167
0
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0. Красное пламя погасло. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча первого полуфинала Кубка английской лиги
09 января 2025, 00:27 | Обновлено 09 января 2025, 01:22
1167
0
В среду, 8 января проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Игра стартовала в 22:00 на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.
Единственный гол в игре забил 18-летний хавбек шпор Лукас Бергвалль на 86-й минуте.
Кубок английской лиги
1/2 финала. Первый матч. 8 января
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:0
Гол: Бергвалль, 86
ВИДЕО. Незасчитанный гол Соланке
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бергвалль (Тоттенхэм).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 января 2025, 16:52 9
Александр может сменить «Арсенал» на «Интер»
Футбол | 09 января 2025, 00:08 0
Сергей Булеца не попал в заявку «Лехии» на сборы
Бокс | 08.01.2025, 20:29
Бокс | 08.01.2025, 13:47
Футбол | 08.01.2025, 21:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.01.2025, 07:50
08.01.2025, 15:43 2
07.01.2025, 09:46
07.01.2025, 21:53 7
Бокс
07.01.2025, 19:58 5
07.01.2025, 09:57
07.01.2025, 17:50