Кубок английской лиги07 января 2025, 15:02 | Обновлено 07 января 2025, 15:03
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Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 8 января в 22:00 по Киеву
07 января 2025, 15:02 | Обновлено 07 января 2025, 15:03
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В среду, 8 января, состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм», который находится в Лондоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Тоттенхэм – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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