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Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
08.01.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
07 января 2025, 15:02 | Обновлено 07 января 2025, 15:03
55
0

Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 8 января в 22:00 по Киеву

07 января 2025, 15:02 | Обновлено 07 января 2025, 15:03
55
0
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Ливерпуль

В среду, 8 января, состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Тоттенхэм – Ливерпуль
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Тоттенхэм Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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