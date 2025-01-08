Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте 9 января в 04:00
9 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.
В 1/4 финала сыграет против 67-й ракетки мира Маккартни Кесслер из США. Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время старта – 04:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. В 2023 году Ястремская выиграла у американки в четвертьфинале соревнований WTA 125 в Анже – 5:7, 6:3, 7:6 (11:9).
Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Аманды Анисимовой (США, WTA 36), либо против Элины Аванесян (Армения, WTA 44).
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