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WTA
08 января 2025, 16:31 | Обновлено 08 января 2025, 17:14
121
0

Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Хобарте 9 января в 04:00

08 января 2025, 16:31 | Обновлено 08 января 2025, 17:14
121
0
Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

9 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В 1/4 финала сыграет против 67-й ракетки мира Маккартни Кесслер из США. Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время старта – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. В 2023 году Ястремская выиграла у американки в четвертьфинале соревнований WTA 125 в Анже – 5:7, 6:3, 7:6 (11:9).

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Аманды Анисимовой (США, WTA 36), либо против Элины Аванесян (Армения, WTA 44).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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