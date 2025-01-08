9 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В 1/4 финала сыграет против Маккартни Кесслер (США, WTA 67). Ориентировочное время старта – 04:00 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Даяна Ястремская

Смотреть матчи Даяны – себе дороже. Два тяжелых поединка против американок с камбеками после проигранного сета – сложная нагрузка на плечи Ястремской, особенно перед стартом Australian Open.

Ястремская из матча в матч подтверждает факт того, что на корте она борется не только против соперницы, но и против себя. Ее поединок против любой теннисистки может завершиться как и провалом, так и уверенной победой. И самое интересное, что все зависит именно от Даяны.

Украинка в состоянии контролировать ход встречи. А должный опыт позволяет находить правильные решение. Но как же нервно она выступает. Чего только стоит упущенные 5:2 / 5:3 (40:15) / 5:4 (40:0) в первом сете против Энн Ли. И не сказать, что американка демонстрировала что-то невероятное на сетболах и героически спасалась. Ястремская лупила и не попадала. Благо, разбитая ракетка и 0:2 на старте третьей партии напомнили ей, что как бы пора уже перестать дарить поинты и побеждать.

Несмотря на откровенные провалы в игре Ястремской, лично мне понравился ее уровень. Не то что она стала, так скажем, чаще думать. Я оценил ее настрой, психологический что-ли «камбек», а еще отдельно хочется отметить ее крутой бекхэнд на вылет с хавкорта. В принципе, Даяна играет красиво, просто когда попадает.

И как украинец хочется верить, что Даяна сумеет и в Хобарте взять трофей, и на Australian Open достойно выступить. Потому что если не защитит полуфинал, то откатится за первую сотню и тогда снова придется возвращаться поближе к топам. А ей уже 24, если есть амбиции на более высокие позиции – самое время демонстрировать прогресс.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Маккартни Кесслер

Если мы говорим про Эшлин Крюгер, то это новая надежда США после Коко Гауфф (не то, что Коко сдала, а просто Крюгер – еще одна возможная топ-теннисистка из США). И Эшлин 20. А вот Маккартни уже 25 и ее история похожа на историю Юлии Стародубцевой, поскольку Маккартни только в 2022 году закончила обучение в университете.

2023 она начала на 944-м месте в рейтинге WTA, а завершила на 231-м. А в 2024 впервые вошла в топ-100. Прогресс крутой, но в плане возраста она не вписывается в те рамки, которые должны быть у будущих доминирующих теннисисток Тура. Но, честно говоря, вряд ли кто-то и надеется на что-то подобное.

Кесслер будет просто хорошим и стабильным игроком Тура, любительницей харда с отличной американской школой тенниса. Ее лучшим результатом на турнирах Grand Slam является 2-й раунд Australian Open 2024, где она получила wild card. В прошлом году она также выступила в основе Уимблдона (прошла отбор) и US Open. На обоих мейджорах вылетела в 1-м же круге от Марии Саккари и Марты Костюк соответственно. Прошлый сезон американка завершила с 39 победами и 21 поражением, в частности выиграв первый трофей на уровне Тура – она стала чемпионкой на соревнованиях WTA 250 в Кливленде.

2025 Маккартни начала в Брисбене, где прошла на старте Магду Линетт и затем уступила Юлии Путинцевой. В Хобарте на своем пути она одолела Ребекку Шрамкову и Марию Лурдес Карле. Даяна – первое серьезное испытание для Кесслер в новом сезоне, учитывая как и рейтинг Ястремской, так и стиль игры украинки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер

Личные встречи Ястремской и Кесслер

В 2023 году Ястремская выиграла у американки в четвертьфинале соревнований WTA 125 в Анже – 5:7, 6:3, 7:6 (11:9). Ястремская тогда не реализовала три сетбола в первом сете, три матчпоинта – в финальном, но отыграла один матчбол соперницы. Если 1.5 года назад были качели, то что же будет сейчас...

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер

Букмекеры снова ведут Ястремскую андердогом. И почему бы снова не заиграть ее плюсовые форы? Даяна показывает, что может возвращаться и побеждать, а Кесслер не выглядит какой-то непробиваемой и стойкой. Фора Даяны +3.5 за 1.73 – отличный вариант.