Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
Италия
07 января 2025, 19:58 | Обновлено 07 января 2025, 20:11
792
0

«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби

Чаба Санисло похвалил Артема

07 января 2025, 19:58 | Обновлено 07 января 2025, 20:11
792
0
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Венгерский журналист Чаба Санисло отметил игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбыка в матче 19-го тура Серии А с «Лацио».

«Роль Довбыка в обоих голах является неоспоримой. Во втором, я уверен, Дибала не отдал ему мяч, потому что не мог представить, что украинец уже находится там – в штрафной площадке, хотя еще мгновение назад он стоял спиной к воротам в центре поля. Как же красиво все получилось!» – написал Санисло в Twitter.

«Рома» победила „Лацио“ со счетом 2:0. Довбик принял участие в обеих голевых атаках своей команды.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Комо оригинально представило новичка команды – Ассана Диао
Где Довбик? Определены самые эффективные игроки 19-го тура Серии А
Впечатлил тренера своей игрой. Рома решила не продавать полузащитника
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Пауло Дибала Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 07 января 2025, 08:57 9
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории

Жузеп разочарован игрой Джека Грилиша

«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Бокс | 07 января 2025, 13:37 0
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа

Сергей Богачук положительно относится к возможному возвращению легенды

«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
Футбол | 06.01.2025, 22:29
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
«Месси – мой друг». Неймар высказался о переходе в Интер Майами
Футбол | 07.01.2025, 18:10
«Месси – мой друг». Неймар высказался о переходе в Интер Майами
«Месси – мой друг». Неймар высказался о переходе в Интер Майами
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
Футбол | 07.01.2025, 11:47
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
06.01.2025, 00:50 4
Бокс
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
06.01.2025, 15:57 1
Футбол
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
06.01.2025, 19:42 1
Бокс
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
06.01.2025, 07:49 4
Футбол
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 26
Футбол
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем