«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби

Венгерский журналист Чаба Санисло отметил игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбыка в матче 19-го тура Серии А с «Лацио».

«Роль Довбыка в обоих голах является неоспоримой. Во втором, я уверен, Дибала не отдал ему мяч, потому что не мог представить, что украинец уже находится там – в штрафной площадке, хотя еще мгновение назад он стоял спиной к воротам в центре поля. Как же красиво все получилось!» – написал Санисло в Twitter.

«Рома» победила „Лацио“ со счетом 2:0. Довбик принял участие в обеих голевых атаках своей команды.