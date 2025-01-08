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  4. ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
WTA
08 января 2025, 19:29 |
733
1

ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета

Маркета Вондроушова пропустила в четвертьфинал Аделаиды Диану Шнайдер

08 января 2025, 19:29 |
733
1
ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
Маркета Вондроушова

Бывшая шестая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 39) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/8 финала чешка вышла на корт против «нейтралки» Дианы Шнайдер. Маркета выиграла первый сет, но после второго гейма второй партии отказалась от продолжения поединка.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/8 финала

Маркета Вондроушова (Чехия) – Диана Шнайдер [6] – 6:4, 1:1, RET., Вондроушова

Вондроушова вызвала физио и плакала во время медицинского перерыва. Для Маркеты это был первый турнир с Уимблдона-2024. В конце августа чешка заявила, что перенесла операцию на левом плече и с тех пор восстанавливалась и готовилась к возвращению в Тур.

Шнайдер в четвертьфинале сыграет против Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 25).

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Маркета Вондроушова Диана Шнайдер WTA Аделаида видео травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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