ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
Маркета Вондроушова пропустила в четвертьфинал Аделаиды Диану Шнайдер
Бывшая шестая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 39) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
В 1/8 финала чешка вышла на корт против «нейтралки» Дианы Шнайдер. Маркета выиграла первый сет, но после второго гейма второй партии отказалась от продолжения поединка.
WTA 500 Аделаида. Хард. 1/8 финала
Маркета Вондроушова (Чехия) – Диана Шнайдер [6] – 6:4, 1:1, RET., Вондроушова
Вондроушова вызвала физио и плакала во время медицинского перерыва. Для Маркеты это был первый турнир с Уимблдона-2024. В конце августа чешка заявила, что перенесла операцию на левом плече и с тех пор восстанавливалась и готовилась к возвращению в Тур.
Шнайдер в четвертьфинале сыграет против Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 25).
Wishing Marketa Vondrousova a speedy recovery after her retirement against Shnaider 🙏— wta (@WTA) January 8, 2025
Final score: 4-6, 1-1, RET. pic.twitter.com/hptztvOouQ
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