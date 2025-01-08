«Артета ему уже сказал». Арсенал принял ключевое решение по Зинченко

Лондонский «Арсенал» принял решение относительно Александра Зинченко.

По информации The Mirror, «Арсенал» продаст Зинченко уже этой зимой. Утверждается, что в лондонской команде украинца больше не видит наставник «Арсенала» Микель Артета, который полностью открыт для его продажи и сказал украинцу об этом. The Mirror подтверждает информацию, что Зинченко интересуется миланский «Интер».

В свою очередь, «Арсенал» уже подыскал замену украинцу – лондонцы планируют приобрести фулбека «Милана» Тео Эрнандеса.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.