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Англия
08 января 2025, 19:15 | Обновлено 08 января 2025, 20:31
2832
3

«Артета ему уже сказал». Арсенал принял ключевое решение по Зинченко

Украинца продадут зимой

08 января 2025, 19:15 | Обновлено 08 января 2025, 20:31
2832
3
«Артета ему уже сказал». Арсенал принял ключевое решение по Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» принял решение относительно Александра Зинченко.

По информации The Mirror, «Арсенал» продаст Зинченко уже этой зимой. Утверждается, что в лондонской команде украинца больше не видит наставник «Арсенала» Микель Артета, который полностью открыт для его продажи и сказал украинцу об этом. The Mirror подтверждает информацию, что Зинченко интересуется миланский «Интер».

В свою очередь, «Арсенал» уже подыскал замену украинцу – лондонцы планируют приобрести фулбека «Милана» Тео Эрнандеса.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Микель Артета Тео Эрнандес трансферы Интер Милан Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Серии A Милан
Дмитро Олійник Источник: The Mirror
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umnuy2
да пошли они в ... команда без трофеев вечно номер 2-в интере быстрее что-то выиграет
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+2
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Harun Bakircioğlu
Туфта очередная. Если бы был покупатель, то его давно бы уже продали, потому что он фактически год сидит на лавке с конца прошлой зимы.
А не могут его продать потому что Арсенал выстрелил себе в ногу и отсыпал 10 млн зарплаты. Какой дурак его купит на такую зарплату, и Зинченко не дурак уходить на уменьшение той, что прописана еще на полтора года контракта.
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+1
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