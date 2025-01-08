«Артета ему уже сказал». Арсенал принял ключевое решение по Зинченко
Украинца продадут зимой
Лондонский «Арсенал» принял решение относительно Александра Зинченко.
По информации The Mirror, «Арсенал» продаст Зинченко уже этой зимой. Утверждается, что в лондонской команде украинца больше не видит наставник «Арсенала» Микель Артета, который полностью открыт для его продажи и сказал украинцу об этом. The Mirror подтверждает информацию, что Зинченко интересуется миланский «Интер».
В свою очередь, «Арсенал» уже подыскал замену украинцу – лондонцы планируют приобрести фулбека «Милана» Тео Эрнандеса.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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А не могут его продать потому что Арсенал выстрелил себе в ногу и отсыпал 10 млн зарплаты. Какой дурак его купит на такую зарплату, и Зинченко не дурак уходить на уменьшение той, что прописана еще на полтора года контракта.