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Англия
08 января 2025, 16:52 | Обновлено 08 января 2025, 17:01
3048
5

Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко

Александр может сменить «Арсенал» на «Интер»

08 января 2025, 16:52 | Обновлено 08 января 2025, 17:01
3048
5
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Миланский «Интер» интересуется украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, «нерадзурри» готовятся сделать предложение по трансферу 28-летнего футболиста уже в ближайшее время.

Отмечается, что в «Интере» видят в Александре игрока, который сильно поможет команде на внутренней арене.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее была рассекречена зарплата Александра Зинченко в «Арсенале».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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Комментарии 5
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Умник
Бастони ди марко вроде не уходят
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0
Saar
Хм... дуже сумніваюсь, що він підсиле команду.
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0
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Khafre
Такий заголовок зробили, 
європейський топ клуб, 
я вже подумав Динамо Київ підпише Зіну, 
а тут якийсь Інтер
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-2
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