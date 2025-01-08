Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко

Миланский «Интер» интересуется украинским защитником лондонского «Арсенала» Александром Зинченко, сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, «нерадзурри» готовятся сделать предложение по трансферу 28-летнего футболиста уже в ближайшее время.

Отмечается, что в «Интере» видят в Александре игрока, который сильно поможет команде на внутренней арене.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее была рассекречена зарплата Александра Зинченко в «Арсенале».