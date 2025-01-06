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Англия
06 января 2025, 21:47 | Обновлено 06 января 2025, 22:03
3645
4

Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории

Жузеп разочарован игрой Джека Грилиша

06 января 2025, 21:47 | Обновлено 06 января 2025, 22:03
3645
4
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Getty Images/Global Images Украина. Джек Грилиш и Жузеп Гвардиола

29-летний вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть английскую команду.

По информации Fichajes, Грилишем разочарован тренер «горожан» Гвардиола. Жузеп уже публично критиковал игру Джека. Гвардиола дал Грилишу время до конца сезона, чтобы улучшить свою игру, или клуб выставит его за дверь.

Гвардиоле больше нравятся игровые качества новичка Савио, который вытеснил Грилиша из стартового состава.

В сезоне 2021/22 Грилиш перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117.5 миллионов евро, что является самым дорогим внутренним трансфером в истории АПЛ.

Отметим, что в 2024 году Грилиш голов не забивал.

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Джек Грилиш Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Жузеп Гвардиола
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 4
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Stan S.
Британский Мудрик. Может ещё похлеще
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+2
Gray cat
Шейхам все одно, фінансовий фейр-плей для них не працює, та хоч за безцінок віддадуть Гріліша.
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0
Khafre
Шкода, що сьогодні за Динамо не грають алкоголіки Міля та Аля.
Так був би козир щоб запросити цю грозу спиртних напоїв до Києва.
А з нинішніми трєзвєніками і язвєніками зробити це нереально 
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-2
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