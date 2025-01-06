Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Жузеп разочарован игрой Джека Грилиша
29-летний вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть английскую команду.
По информации Fichajes, Грилишем разочарован тренер «горожан» Гвардиола. Жузеп уже публично критиковал игру Джека. Гвардиола дал Грилишу время до конца сезона, чтобы улучшить свою игру, или клуб выставит его за дверь.
Гвардиоле больше нравятся игровые качества новичка Савио, который вытеснил Грилиша из стартового состава.
В сезоне 2021/22 Грилиш перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117.5 миллионов евро, что является самым дорогим внутренним трансфером в истории АПЛ.
Отметим, что в 2024 году Грилиш голов не забивал.
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