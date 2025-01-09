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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
09.01.2025 21:00 - : -
Мальорка
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Испания
09 января 2025, 04:57 | Обновлено 09 января 2025, 04:59
81
0

Реал – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Поединок состоится 9 января в 21:00 по Киеву

09 января 2025, 04:57 | Обновлено 09 января 2025, 04:59
81
0
Реал – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
ФК Реал Мадрид. Джуд Беллингем

9 января на «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Мальоркой». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда была очень хороша в прошлом сезоне. Причем возвращение трофеев для нее началось год назад, с завоевания кубка. Потом получилось досрочно выиграть Примеру, а подытожили очередной победой в Лиге чемпионов. Сейчас, с одной стороны, Карло Анчелотти успел прибавить новые титулы, сначала Суперкубок УЕФА, а в декабре - и Межконтинентальный кубок. Но в ключевых турнирах все было не так уж и просто для галактикос. В Лиге чемпионов обладатель Ушастого только в 6-м туре догнал по количеству побед понесенные ранее поражения. Да и в Примере результат не впечатляет: уже было четыре ничьи и даже пара поражений, в том числе 0:4 дома с Барселоной. И только крутое пике сине-гранатовых позволило догнать их. Даже Валенсия создала проблемы, ее дожали в волевом стиле в концовке. В кубке с Депортива Минера было 5:0, но там соперник был просто слишком слаб.

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Мальорка

Клуб в четверке участников нынешнего мини-турнира - откровенный аутсайдер. Он отправился в Саудовскую Аравию как финалист прошлого сезона Копы дель Рей. Причем проиграли решающий поединок Атлетику. С другой стороны, нынешний наставник, Ягоба Аррасате, прекрасно провел со своими новыми подопечными первый круг новой темпорады. Выиграв 9 матчей, в том числе закончив 2024-й год победами над Хетафе и Жироной, и набрав 30 очков, получилось уйти на паузу на 6-й позиции, с теоретическими шансами догнать и квартет лидеров. В 2025-м стартовали в кубке на поле Понтеведры - и сенсационно уступили ей, причем сразу 0:3.

Статистика личных встреч

В январе и апреле прошлого года королевский клуб минимально, по 1:0, но побеждал. Но в августе на старте нового сезона бермельонес дома удержал ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо ждут победы сливочных. Но они не идеальные в обороне, а гостям нужно показать себя после унижения в кубке. Ставим на обе забьют (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
9 января 2025 -
21:00
Мальорка
Обе забьют 1.80 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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