9 января на «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Мальоркой». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда была очень хороша в прошлом сезоне. Причем возвращение трофеев для нее началось год назад, с завоевания кубка. Потом получилось досрочно выиграть Примеру, а подытожили очередной победой в Лиге чемпионов. Сейчас, с одной стороны, Карло Анчелотти успел прибавить новые титулы, сначала Суперкубок УЕФА, а в декабре - и Межконтинентальный кубок. Но в ключевых турнирах все было не так уж и просто для галактикос. В Лиге чемпионов обладатель Ушастого только в 6-м туре догнал по количеству побед понесенные ранее поражения. Да и в Примере результат не впечатляет: уже было четыре ничьи и даже пара поражений, в том числе 0:4 дома с Барселоной. И только крутое пике сине-гранатовых позволило догнать их. Даже Валенсия создала проблемы, ее дожали в волевом стиле в концовке. В кубке с Депортива Минера было 5:0, но там соперник был просто слишком слаб.

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Мальорка

Клуб в четверке участников нынешнего мини-турнира - откровенный аутсайдер. Он отправился в Саудовскую Аравию как финалист прошлого сезона Копы дель Рей. Причем проиграли решающий поединок Атлетику. С другой стороны, нынешний наставник, Ягоба Аррасате, прекрасно провел со своими новыми подопечными первый круг новой темпорады. Выиграв 9 матчей, в том числе закончив 2024-й год победами над Хетафе и Жироной, и набрав 30 очков, получилось уйти на паузу на 6-й позиции, с теоретическими шансами догнать и квартет лидеров. В 2025-м стартовали в кубке на поле Понтеведры - и сенсационно уступили ей, причем сразу 0:3.

Статистика личных встреч

В январе и апреле прошлого года королевский клуб минимально, по 1:0, но побеждал. Но в августе на старте нового сезона бермельонес дома удержал ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо ждут победы сливочных. Но они не идеальные в обороне, а гостям нужно показать себя после унижения в кубке. Ставим на обе забьют (коэффициент - 1,8).