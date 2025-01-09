Будет Эль Классико в финале Суперкубка. Реал спокойно разгромил Мальорку

Днем ранее перед отчетным матчем первую путевку в финал Суперкубка Испании разыгрывали «Атлетик» и «Барселона». Каталонцы одержали победу со счетом 2:0, поэтому в случаи виктории «Реала» во втором полуфинале над «Мальоркой» болельщиков ожидало «Эль Класико».

И практически с первых минут матча мадридская команда показала, что собирается еще раз помериться силой с «блаугранас». «Мальорка» оказалась зажатой в своей штрафной и всем, на что она оказалась способной за весь матч, стали несколько ударов Ларина с дальней дистанции, особой угрозы они не несли.

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А на другой половине поля было очень жарко. Мяч практически не покидал половину «Мальорки» и только чудом в первом тайме мы не увидели голов. Винисиус показал не слишком яркую игру, отличившись, прежде всего, ожесточенным противостоянием с Маффео, однако Мбаппе, Родриго и Беллингем регулярно бомбардировали ворота Грейфа ударами с разных дистанций, но кипер и везение поспособствовали тому, что на перерыв команды ушли при счете 0:0 .

Старт второго тайма оказался более спокойным, однако у «Мальорки» далее не было шансов. А «Реал» на 63 минуте забил – после навеса Винисиуса Родриго и Мбаппе помешали отличиться штанга и вратарь, но Беллингем затолкал мяч у ворота.

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Стало очевидно, что победы «Реал» не отдаст, но разгром удалось оформить только в добавленное время. Сначала прострел Браима Диаса в свои ворота срезал Вальент на 90+3-й минуте, а через две минуты навес Васкеса на левом углу вратарского замкнул Родриго.

Окончание игры произошло на фоне массовой толкотни, но на исход матча она не повлияла. Таким образом, 12 января в финале Суперкубка Испании «Реал» будет противостоять «Барселоне».

Суперкубок Испании. Полуфинал

«Реал» – «Мальорка» – 3:0

Голы: Беллингем, 63, Вальент, 90+3, аг, Родриго, 90+5

Предупреждения: Беллингем, 66, Камавинга, 74

«Реал»: Куртуа – Васкес, Тчуамени (Асенсио, 55), Рюдигер, Менди – Вальверде (Себальос, 74), Беллингем, Камавинга – Родриго, Мбаппе, Винисиус (Диас, 88)

«Мальорка»: Грейф – Маффео, Вальент, Раильо (Копете, 33), Мохика – Морланес (Кошта, 70), Маскарель, Дардер (Асано, 70) – Родригес (Пратс, 81), Мурики, Ларин (Наварро, 70)

Арбитр:Рикардо де Бургос

Стадион: «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

РЕАЛ - МАЛЬОРКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА