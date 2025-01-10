Карло АНЧЕЛОТТИ: «Попробуем превзойти Барселону»

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского «Реала», проанализировал уверенную победу над «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании (3:0). В финальном противостоянии сливочные сыграют против «Барселоны».

«Мы пострадали, несмотря на то, что начали очень хорошо. У нас были шансы забить в первом тайме. Это была сложная игра, потому что «Мальорка» очень хорошо защищалась, очень хорошо закрывалась и искала свои шансы с помощью кроссов. Они создавали нам проблемы пару раз.

Хотя мы были не в лучшей форме, мы хорошо играли как команда и заслужили победу. Мы хорошо сыграли в обороне. После травмы Тчуамени на поле вышел Рауль Асенсио и сыграл хорошо. Против «Барселоны» мы постараемся идеально отыграть в защите и атаке.

Что думаю про финал? В последнее время Эль-Класико всегда было непредсказуемым. Были игры, которые мы легко выиграли, а были и такие, где они обыграли нас со счетом 0:4. Трудно представить, каким будет финал, но он будет интересным, потому что на поле будет много талантов. Я не знаю, как все сложится. Мы постараемся превзойти «Барселону».

Скажу одно, мы довольно близки к нашему оптимальному уровню. Мы продолжаем добиваться результатов, и нам нужно продолжать в том же духе. Больше, чем искать лучший уровень, мы должны искать последовательность в плане игры и результатов. Сейчас все идет хорошо», – ответил Анчелотти.

Поединок за трофей Суперкубка Испании состоится 12 января в 21:00 по Киеву.