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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
09.01.2025 21:00 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 января 2025, 05:47 |
12
0

Реал – Мальорка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинала Суперкубка испании

09 января 2025, 05:47 |
12
0
Реал – Мальорка. Текстовая трансляция матча
ФК Реал Мадрид

В четверг, 9 января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне мадридская команда достигла значительных успехов, одержав несколько важных трофеев, включая Лигу чемпионов и Примеру. Однако в этом году ситуация изменилась: результаты в ключевых турнирах стали менее убедительными и даже в Лиге чемпионов пришлось догонять. Несмотря на победы над более слабыми соперниками (в последнем матче «Депортиво Минера» был разгромлен со счетом 5:0 при непосредственном участии Андрея Лунина), команда столкнулась с серьезными трудностями во внутренних соревнованиях. Между тем «Мальорка», хотя и считается аутсайдером, закончила первый круг Примеры на шестой позиции, демонстрируя потенциал, несмотря на неудачу в кубке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Мальорка» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
9 января 2025 -
21:00
Мальорка
Обе забьют 1.80 Сделать ставку
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Реал Мадрид Мальорка Реал - Мальорка Суперкубок Испании по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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