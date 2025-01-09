Реал Мадрид

В четверг, 9 января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало – в 21:00 по Киеву.

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В прошлом сезоне мадридская команда достигла значительных успехов, одержав несколько важных трофеев, включая Лигу чемпионов и Примеру. Однако в этом году ситуация изменилась: результаты в ключевых турнирах стали менее убедительными и даже в Лиге чемпионов пришлось догонять. Несмотря на победы над более слабыми соперниками (в последнем матче «Депортиво Минера» был разгромлен со счетом 5:0 при непосредственном участии Андрея Лунина), команда столкнулась с серьезными трудностями во внутренних соревнованиях. Между тем «Мальорка», хотя и считается аутсайдером, закончила первый круг Примеры на шестой позиции, демонстрируя потенциал, несмотря на неудачу в кубке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Мальорка» в украинской версии сайта.