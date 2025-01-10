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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
09.01.2025 21:00 – FT 3 : 0
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 января 2025, 02:50 | Обновлено 10 января 2025, 03:03
3441
0

Реал Мадрид – Мальорка – 3:0. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании

10 января 2025, 02:50 | Обновлено 10 января 2025, 03:03
3441
0
Реал Мадрид – Мальорка – 3:0. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер номинальных хозяев Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

Суперкубок Испании. 1/2 финала. 9 января

Реал Мадрид – Мальорка – 3:0

Голы: Беллингем, 63, Вальент, 90+2 (автогол), Родриго, 90+5

❗️ Видео голов в канале Спортивний оглядач

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
90’ +3
ГОЛ ! Автогол забил Мартин Вальент (Мальорка).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Мальорка Реал - Мальорка Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Андрей Лунин Джуд Беллингем Родриго Гоес автогол
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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