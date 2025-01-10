Реал Мадрид – Мальорка – 3:0. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Матч 1/2 финала Суперкубка Испании
В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».
Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
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Украинский голкипер номинальных хозяев Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
Суперкубок Испании. 1/2 финала. 9 января
Реал Мадрид – Мальорка – 3:0
Голы: Беллингем, 63, Вальент, 90+2 (автогол), Родриго, 90+5
События матча
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