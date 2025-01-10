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Испания
10 января 2025, 02:10 | Обновлено 10 января 2025, 03:07
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0

«Очень хорошо сыграли». Фанаты отреагировали на победу Реала над Мальоркой

Реал победил Мальорку со счетом 3:0 и встретится с Барселоной в финале Суперкубка Испании

10 января 2025, 02:10 | Обновлено 10 января 2025, 03:07
75
0
«Очень хорошо сыграли». Фанаты отреагировали на победу Реала над Мальоркой
Getty Images/Global Images Ukraine

9 января, в полуфинале Суперкубка Испании, «Реал Мадрид» на стадионе в Джидде (Саудовская Аравия) победил «Мальорку» со счетом 3:0 и вышел в финал турнира.

На 63-й минуте Джуд Беллингем открыл счет. В добавленное время, на 90+2-й минуте, Мартин Вальент срезал мяч в свои ворота, а через три минуты Родриго замкнул навес Васкеса.

Фанаты «Реала» довольны результатом матча. Теперь они с нетерпением ждут финал Суперкубка Испании против «Барселоны», который состоится уже 12 января.

Olalekan Adeniji: «В финале «Барселона» одержит легкую победу».

RedWomble13: «О, смотрите, Мадрид против Барсы. Снова».

Saad PTi: «Очень хорошо сыграли».

Sk: «Добро пожаловать в классический финал».

ONUA: «Мадрид» победит «Барселону».

Nathaniel moni: «Барса» уже боится».

RED CACHE: «Если «Мадрид» сыграет так же, как сегодня против «Барселоны», в воскресенье он забьет не меньше 3 голов».

AtnsFarts: «Мадрид» получит все трофеи в этом году».

Austin: «Мадрид» должен приберечь несколько голов для «Барсы»!! Мы их приготовим!! Похороны «Барселоны» состоятся в воскресенье!!».

Drip: «Теперь у них полный состав, посмотрим, как «Барса» снова справится».

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Джуд Беллингем Родриго Гоес Реал Мадрид Мальорка Барселона Суперкубок Испании по футболу реакция болельщиков Лукас Васкес Реал - Мальорка
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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