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Англия
07 января 2025, 16:40 | Обновлено 07 января 2025, 16:41
1781
2

Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ

Илон Маск может стать владельцем «Ливерпуля»

07 января 2025, 16:40 | Обновлено 07 января 2025, 16:41
1781
2
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Илон Маск

Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, прокомментировал слухи о том, что его сын планирует купить английский «Ливерпуль».

– Ваш сын хочет купить футбольный клуб «Ливерпуль»?

– Я не могу это комментировать, они поднимут цену. Да, он выразил желание, но это не значит, что он в итоге купит клуб.

– Покупка «Ливерпуля» была в поле зрения вашего сына?

– Он хотел бы купить «Ливерпуль», очевидно. Все этого бы хотели, и я также. Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас есть родственники в Ливерпуле, и нам посчастливилось знать немало из «Битлз», потому что они выросли с некоторыми членами моей семьи. Знаете, мы связаны с Ливерпулем...

В 2024 году состояние Илона Маска оценивалось в 195 миллиардов долларов, что сделало его вторым самым богатым человеком в мире.

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Илон Маск Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: DaveOCKOP
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Bulbinder
не дай боже..він його згівнить своіми неднозначними рішеннями
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+1
Dfs2262ar
Ну то торба буде цьому клубу((
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0
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