Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ

Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, прокомментировал слухи о том, что его сын планирует купить английский «Ливерпуль».

– Ваш сын хочет купить футбольный клуб «Ливерпуль»?

– Я не могу это комментировать, они поднимут цену. Да, он выразил желание, но это не значит, что он в итоге купит клуб.

– Покупка «Ливерпуля» была в поле зрения вашего сына?

– Он хотел бы купить «Ливерпуль», очевидно. Все этого бы хотели, и я также. Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас есть родственники в Ливерпуле, и нам посчастливилось знать немало из «Битлз», потому что они выросли с некоторыми членами моей семьи. Знаете, мы связаны с Ливерпулем...

В 2024 году состояние Илона Маска оценивалось в 195 миллиардов долларов, что сделало его вторым самым богатым человеком в мире.

