Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Илон Маск может стать владельцем «Ливерпуля»
Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, прокомментировал слухи о том, что его сын планирует купить английский «Ливерпуль».
– Ваш сын хочет купить футбольный клуб «Ливерпуль»?
– Я не могу это комментировать, они поднимут цену. Да, он выразил желание, но это не значит, что он в итоге купит клуб.
– Покупка «Ливерпуля» была в поле зрения вашего сына?
– Он хотел бы купить «Ливерпуль», очевидно. Все этого бы хотели, и я также. Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас есть родственники в Ливерпуле, и нам посчастливилось знать немало из «Битлз», потому что они выросли с некоторыми членами моей семьи. Знаете, мы связаны с Ливерпулем...
В 2024 году состояние Илона Маска оценивалось в 195 миллиардов долларов, что сделало его вторым самым богатым человеком в мире.
🚨 BREAKING NEWS: Errol Musk, father of Elon Musk: “Does your son want to buy Liverpool Football Club?” the host asked on Times Radio via TalkSport.— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) January 7, 2025
“I can't comment on that, they'll raise the price.”
“Oh yes, [he has expressed a desire], but that doesn't mean he's buying it.”… pic.twitter.com/Mp3G4wadFg
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