Он первым уйдет летом. Реал распрощается со звездным европейцем
Давид Алаба летом покинет Мадрид
Мадридский «Реал» решил летом распрощаться со звездным центрбеком.
По информации Elgoldigital, первым, кто покинет «королевский клуб» в летнее трансферное окно станет австрийский центрбек Давид Алаба. В клубе ждали от Алабы куда лучшей игры после его восстановления от травмы. Но в итоге он стал разочарованием для Флорентино Переса и Карло Анчелотти. Клуб будет искать на рынке другого защитника, а Алабе укажут на дверь.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает переход испанского голкипера Кепы Аррисабалаги в следующее трансферное окно.
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