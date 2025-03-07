Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он первым уйдет летом. Реал распрощается со звездным европейцем
Испания
07 марта 2025, 02:14 |
120
0

Он первым уйдет летом. Реал распрощается со звездным европейцем

Давид Алаба летом покинет Мадрид

07 марта 2025, 02:14 |
120
0
Он первым уйдет летом. Реал распрощается со звездным европейцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Мадридский «Реал» решил летом распрощаться со звездным центрбеком.

По информации Elgoldigital, первым, кто покинет «королевский клуб» в летнее трансферное окно станет австрийский центрбек Давид Алаба. В клубе ждали от Алабы куда лучшей игры после его восстановления от травмы. Но в итоге он стал разочарованием для Флорентино Переса и Карло Анчелотти. Клуб будет искать на рынке другого защитника, а Алабе укажут на дверь.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает переход испанского голкипера Кепы Аррисабалаги в следующее трансферное окно.

По теме:
ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся
ФОТО. Легенда Реала принял сенсационное решение. Спустя 7 месяцев
ФОТО. Звезда мирового футбола объявил о разводе с женой. Неожиданно
Давид Алаба Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нацелился на трансфер грузина из Динамо
Футбол | 07 марта 2025, 01:38 0
Реал нацелился на трансфер грузина из Динамо
Реал нацелился на трансфер грузина из Динамо

Мадридский клуб заинтересовал Саба Харебашвили

Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Футбол | 06 марта 2025, 20:51 17
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану

В фокусе внимания «горняков» находится очередной вингер из Бразилии…

Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06.03.2025, 07:50
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Футбол | 06.03.2025, 09:35
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06.03.2025, 20:15
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 5
Футбол
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 20
Футбол
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
05.03.2025, 01:59 9
Хоккей
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
05.03.2025, 01:38 1
Бокс
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем