Перес готов променять Лунина на кипера, у которого тот выиграл конкуренцию

Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает подписать вратаря.

По информации источника, «Реал» рассматривает переход испанского голкипера Кепы Аррисабалаги в следующее трансферное окно. «Реал» планирует подписать баска на правах свободного агента. В этом сезоне Кепа играет за «Борнмут», а его контракт принадлежит «Челси». В прошлом сезоне Кепа играл в «Реале», где проиграл конкуренцию Андрею Лунину.

«Реал» ищет нового дублера для Тибо Куртуа, ведь трансфер Лунина следующим летом очень вероятен.

В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.