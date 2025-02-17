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  4. Перес готов променять Лунина на кипера, у которого тот выиграл конкуренцию
Испания
17 февраля 2025, 04:33 |
564
0

Перес готов променять Лунина на кипера, у которого тот выиграл конкуренцию

«Реал» хочет вернуть в команду Кепу Аррисабалагу

17 февраля 2025, 04:33 |
564
0
Перес готов променять Лунина на кипера, у которого тот выиграл конкуренцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает подписать вратаря.

По информации источника, «Реал» рассматривает переход испанского голкипера Кепы Аррисабалаги в следующее трансферное окно. «Реал» планирует подписать баска на правах свободного агента. В этом сезоне Кепа играет за «Борнмут», а его контракт принадлежит «Челси». В прошлом сезоне Кепа играл в «Реале», где проиграл конкуренцию Андрею Лунину.

«Реал» ищет нового дублера для Тибо Куртуа, ведь трансфер Лунина следующим летом очень вероятен.

В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Кепа Аррисабалага трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Борнмут Челси трансферы Реал Мадрид Флорентино Перес Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
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