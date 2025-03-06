Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, голкипером интересуется «Барселона». Президент каталонцев Жоан Лапорта связался с агентом украинца Жорже Мендешем относительно возможного перехода Андрея. Однако агент Лунина ответил Лапорте, что Андрей не рассматривает такой трансфер. В Мадриде также категорически против трансфера своего голкипера в стан извечного соперника.

В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.