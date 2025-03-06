Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Андрей Лунин привлек внимание Жоана Лапорта
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».
По информации испанских СМИ, голкипером интересуется «Барселона». Президент каталонцев Жоан Лапорта связался с агентом украинца Жорже Мендешем относительно возможного перехода Андрея. Однако агент Лунина ответил Лапорте, что Андрей не рассматривает такой трансфер. В Мадриде также категорически против трансфера своего голкипера в стан извечного соперника.
В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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