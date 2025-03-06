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  4. Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Испания
06 марта 2025, 16:56 | Обновлено 06 марта 2025, 16:59
2660
4

Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины

Андрей Лунин привлек внимание Жоана Лапорта

06 марта 2025, 16:56 | Обновлено 06 марта 2025, 16:59
2660
4
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, голкипером интересуется «Барселона». Президент каталонцев Жоан Лапорта связался с агентом украинца Жорже Мендешем относительно возможного перехода Андрея. Однако агент Лунина ответил Лапорте, что Андрей не рассматривает такой трансфер. В Мадриде также категорически против трансфера своего голкипера в стан извечного соперника.

В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Жоан Лапорта Жорже Мендеш трансферы Ла Лиги Барселона трансферы Андрей Лунин Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 4
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Первый Среди Равных
до найзлішого ворога напряму піде, ага
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+2
Первый Среди Равных
як же ви заї.....
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+2
Vitaliksaj
Он сам себя угробил решив перейти в реал, как бы он воротник не плохой но он не Буфон 
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0
Saar
МЮ, Барса, Інопланетяни, Маск.......   жовтіє, жовтіє сайт...
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0
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