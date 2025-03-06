ЛУЧКЕВИЧ: «Динамо – всегда чемпион. Это гранд украинского футбола»

Подписав контракт с киевским «Динамо», защитник Валерий Лучкевич поделился эмоциями от этого события и рассказал, как появился вариант с переходом к состоянию «бело-синих»:

– Большое спасибо за поздравление. Вариант с этим переходом появился вчера, после слов агента, что меня хочет «Динамо» Киев, я уже ничего не слушал. Просто сказал да, и все решилось очень быстро.

– Вы долго не играли в основе, как оцениваете свои физические кондиции, сможете ли выиграть конкуренцию?

– К счастью, я уже опытный футболист, конечно, потребуется немного времени, чтобы вернуть 100% кондиции. Но это займет не так много времени, потому что я уже хорошо знаю свой организм и жду – не дождусь уже первой тренировки.

– Сейчас у «Динамо» непростой календарь, много выездных матчей, команда борется за чемпионство…

– Конечно, у «Динамо» других задач нет – только чемпионство. Не помню, чтобы когда-нибудь было иначе. С детства знаю, что Динамо – всегда чемпион.

– Ваш контракт пока краткосрочный. Какие цели перед собой ставите и какие планы на будущее?

– У меня задача за этот период показать и доказать руководству и тренерскому штабу, что я готов здесь остаться, конкурировать и помогать команде бороться за титул.

– Внимательно ли наблюдали за выступлениями «Динамо» в последнее время?

– Конечно. «Динамо» – это гранд украинского футбола, поэтому за ним всегда внимательно следил и болел. Плюс «Динамо» выступало в еврокубках, поэтому матчи всегда смотрел.

– Вы знакомы с кем-то из игроков «бело-синих»?

– Да, со многими. С некоторыми играл вместе, в частности, с Пихаленком, Рубчинским, Дубинчаком. Бражко – вообще мой земляк. В общем, всех ребят хорошо знаю, поэтому долго знакомиться не нужно.