Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУЧКЕВИЧ: «Динамо – всегда чемпион. Это гранд украинского футбола»
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 20:34 | Обновлено 06 марта 2025, 20:42
391
1

ЛУЧКЕВИЧ: «Динамо – всегда чемпион. Это гранд украинского футбола»

Подписав контракт с киевским клубом, защитник поделился эмоциями

06 марта 2025, 20:34 | Обновлено 06 марта 2025, 20:42
391
1
ЛУЧКЕВИЧ: «Динамо – всегда чемпион. Это гранд украинского футбола»
ФК Динамо. Валерий Лучкевич

Подписав контракт с киевским «Динамо», защитник Валерий Лучкевич поделился эмоциями от этого события и рассказал, как появился вариант с переходом к состоянию «бело-синих»:

– Большое спасибо за поздравление. Вариант с этим переходом появился вчера, после слов агента, что меня хочет «Динамо» Киев, я уже ничего не слушал. Просто сказал да, и все решилось очень быстро.

– Вы долго не играли в основе, как оцениваете свои физические кондиции, сможете ли выиграть конкуренцию?

– К счастью, я уже опытный футболист, конечно, потребуется немного времени, чтобы вернуть 100% кондиции. Но это займет не так много времени, потому что я уже хорошо знаю свой организм и жду – не дождусь уже первой тренировки.

– Сейчас у «Динамо» непростой календарь, много выездных матчей, команда борется за чемпионство…

– Конечно, у «Динамо» других задач нет – только чемпионство. Не помню, чтобы когда-нибудь было иначе. С детства знаю, что Динамо – всегда чемпион.

– Ваш контракт пока краткосрочный. Какие цели перед собой ставите и какие планы на будущее?

– У меня задача за этот период показать и доказать руководству и тренерскому штабу, что я готов здесь остаться, конкурировать и помогать команде бороться за титул.

– Внимательно ли наблюдали за выступлениями «Динамо» в последнее время?

– Конечно. «Динамо» – это гранд украинского футбола, поэтому за ним всегда внимательно следил и болел. Плюс «Динамо» выступало в еврокубках, поэтому матчи всегда смотрел.

– Вы знакомы с кем-то из игроков «бело-синих»?

– Да, со многими. С некоторыми играл вместе, в частности, с Пихаленком, Рубчинским, Дубинчаком. Бражко – вообще мой земляк. В общем, всех ребят хорошо знаю, поэтому долго знакомиться не нужно.

По теме:
Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
ВИДЕО. Бондаренко вышел на поле на 65-й, а уже на 66-й забил Кривбассу
Динамо Киев трансферы свободный агент Валерий Лучкевич трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые за полтора года. В сборную Украины вернется полузащитник
Футбол | 06 марта 2025, 20:34 0
Впервые за полтора года. В сборную Украины вернется полузащитник
Впервые за полтора года. В сборную Украины вернется полузащитник

Егор Назарина будет вызван в национальную команду страны

«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной
Футбол | 06 марта 2025, 01:01 0
«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной
«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной

Бруно Лаже дал несколько комментариев после матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Футбол | 06.03.2025, 09:00
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.03.2025, 17:45
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
Футбол | 05.03.2025, 21:21
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashko57
бывший гранд. Теперь одна из последних команд в европе.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02 1
Бокс
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
05.03.2025, 19:58 4
Бокс
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 35
Футбол
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 2
Футбол
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира
05.03.2025, 01:38 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем