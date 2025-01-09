Цель номер один. Скандальный игрок ПСЖ может оказаться в Ювентусе

Французский форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани стал главной трансферной целью туринского «Ювентуса» на зимнее трансферное окно.

Итальянский инсайдер Джанкула ди Марко проинформировал, что гранд Серии А находится в поисках нового нападающего, и кандидатура французского игрока полностью удовлетворяет тренерский штаб.

По мнению представителей «Ювентуса», договориться с руководством ПСЖ будет довольно просто. Кроме того, столичный клуб Франции готов рассмотреть любое предложение по Коло Муане, включая арендные сделки.

На счету Рандаля 14 поединков в сезоне-2024/25, в которых французу удалось отличиться двумя голами и одним ассистом.