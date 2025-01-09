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Италия
09 января 2025, 08:27 | Обновлено 09 января 2025, 08:28
517
1

Цель номер один. Скандальный игрок ПСЖ может оказаться в Ювентусе

Рандаль Коло Муани стал целью для зебр

09 января 2025, 08:27 | Обновлено 09 января 2025, 08:28
517
1
Цель номер один. Скандальный игрок ПСЖ может оказаться в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Французский форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани стал главной трансферной целью туринского «Ювентуса» на зимнее трансферное окно.

Итальянский инсайдер Джанкула ди Марко проинформировал, что гранд Серии А находится в поисках нового нападающего, и кандидатура французского игрока полностью удовлетворяет тренерский штаб.

По мнению представителей «Ювентуса», договориться с руководством ПСЖ будет довольно просто. Кроме того, столичный клуб Франции готов рассмотреть любое предложение по Коло Муане, включая арендные сделки.

На счету Рандаля 14 поединков в сезоне-2024/25, в которых французу удалось отличиться двумя голами и одним ассистом.

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Рандаль Коло Муани ПСЖ Ювентус чемпионат Франции по футболу чемпионат Италии по футболу Лига 1 (Франция) Серия A трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Андрій Вітренко Источник: Джанлука Ди Марцио
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"Скандальний гравець" вже пів року тому перейшов із ПСЖ у Реал...
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