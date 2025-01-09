Цель номер один. Скандальный игрок ПСЖ может оказаться в Ювентусе
Рандаль Коло Муани стал целью для зебр
Французский форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани стал главной трансферной целью туринского «Ювентуса» на зимнее трансферное окно.
Итальянский инсайдер Джанкула ди Марко проинформировал, что гранд Серии А находится в поисках нового нападающего, и кандидатура французского игрока полностью удовлетворяет тренерский штаб.
По мнению представителей «Ювентуса», договориться с руководством ПСЖ будет довольно просто. Кроме того, столичный клуб Франции готов рассмотреть любое предложение по Коло Муане, включая арендные сделки.
На счету Рандаля 14 поединков в сезоне-2024/25, в которых французу удалось отличиться двумя голами и одним ассистом.
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