ФОТО. Чемпионка Уимблдона-2023 перенесла операцию на плече

Чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова сообщила, что перенесла операцию на левом плече.

«Привет, ребята. На протяжении нескольких месяцев меня беспокоили боли в плече. Операция была единственным выходом.

Все прошло хорошо, скоро я начну процесс реабилитации. Увидимся на корте, когда я буду счастливая и здоровая», – написала чешка в инстаграме.

Ранее стало известно, что Вондроушова снялась с US Open. До этого она пропустила Олимпиаду в Париже и турниры в Торонто и Цинциннати.