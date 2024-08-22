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  4. ФОТО. Чемпионка Уимблдона-2023 перенесла операцию на плече
WTA
22 августа 2024, 07:16 |
420
0

ФОТО. Чемпионка Уимблдона-2023 перенесла операцию на плече

Маркета Вондроушова скоро начнет процесс реабилитации

22 августа 2024, 07:16 |
420
0
ФОТО. Чемпионка Уимблдона-2023 перенесла операцию на плече
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова сообщила, что перенесла операцию на левом плече.

«Привет, ребята. На протяжении нескольких месяцев меня беспокоили боли в плече. Операция была единственным выходом.

Все прошло хорошо, скоро я начну процесс реабилитации. Увидимся на корте, когда я буду счастливая и здоровая», – написала чешка в инстаграме.

Ранее стало известно, что Вондроушова снялась с US Open. До этого она пропустила Олимпиаду в Париже и турниры в Торонто и Цинциннати.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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