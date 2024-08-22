WTA22 августа 2024, 07:16 |
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ФОТО. Чемпионка Уимблдона-2023 перенесла операцию на плече
Маркета Вондроушова скоро начнет процесс реабилитации
22 августа 2024, 07:16 |
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Чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова сообщила, что перенесла операцию на левом плече.
«Привет, ребята. На протяжении нескольких месяцев меня беспокоили боли в плече. Операция была единственным выходом.
Все прошло хорошо, скоро я начну процесс реабилитации. Увидимся на корте, когда я буду счастливая и здоровая», – написала чешка в инстаграме.
Ранее стало известно, что Вондроушова снялась с US Open. До этого она пропустила Олимпиаду в Париже и турниры в Торонто и Цинциннати.
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