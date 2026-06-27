Вондроушова объявила, будет ли подавать апелляцию в CAS

Бывшая шестая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 122) заявила, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в связи со своей 4-летней дисквалификацией за отказ пройти допинг-тест:

«В понедельник, когда объявили решение, я была полностью разбита. Сейчас уже чувствую, что должна бороться не только за себя, но и за принцип. Я очень хочу, чтобы всё закончилось справедливо и стало понятно, что мы всё время говорили правду.

В ходе этого процесса человек постепенно теряет веру и испытывает чувство полной беспомощности. Перед трибуналом я находилась под колоссальным стрессом, ведь речь идет о моей жизни, репутации и карьере. Я старалась отвечать на все вопросы максимально искренне.

Когда во время слушания инспекторша фактически провалилась и не смогла ответить на половину вопросов, мы покидали заседание с хорошими ощущениями. А потом получили такое наказание. Возможно, мы были слишком оптимистичны, но после всего пережитого я уже точно таковой не являюсь.

Больше всего меня пугает их практически неограниченная власть и абсолютное спокойствие, с которым они разрушают человеческие судьбы. Один человек почти не имеет сил противостоять им».