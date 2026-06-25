ВОНДРОУШОВА: «После Свентек и Синнера они показали свою власть на мне»

Бывшая шестая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 122) поделилась своим предположением относительно продолжительности своей 4-летней дисквалификации за отказ пройти допинг-тест:

«Они явно подают миру только свою версию событий, а не всю историю. Если бы они проявили хоть какую-то гибкость и назначили меньшее наказание, можно было бы сказать, что они хотя бы что-то учли. Но здесь очевидно, что они проигнорировали абсолютно всё.

Четырёхлетняя дисквалификация для спортсменки на моём этапе карьеры фактически означает конец тенниса. Мне уже не двадцать лет, чтобы просто ждать четыре года, пока меня восстановят.

После случаев с Игой Свёнтек и Янником Синнером, когда многим не понравился мягкий подход к звездам, они, похоже, захотели продемонстрировать свою власть на моём примере. И им это удалось».