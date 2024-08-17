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US Open
17 августа 2024, 13:54 | Обновлено 17 августа 2024, 13:55
337
0

Чемпионка Уимблдона-2023 отказалась от участия на US Open 2024

Маркета Вондроушова все еще травмирована

17 августа 2024, 13:54 | Обновлено 17 августа 2024, 13:55
337
0
Чемпионка Уимблдона-2023 отказалась от участия на US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чемпионка Уимблдона 2023 Маркета Вондроушова не сыграет на Открытом чемпионате США 2024.

В настоящее время Вондроушова занимает 18-е место в рейтинге WTA, но не играла с тех пор, как проиграла в первом круге Уимблдона-2024. 25-летняя чешка отказалась от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за травмы руки.

Из-за снятия Вондроушовой в основную сетку вышла 98-я ракетка мира Петра Мартич. Следующими в альтернативном списке стоят Нао Хибино, Хейли Баптист, Наоми Осака и Мария Тимофеева.

Ранее на этой неделе USTA объявила о предоставлении двукратной чемпионке Осаке wild card на участие в основной сетке. Если Осака перейдет в основную сетку напрямую из-за снятия других теннисисток, то wild card будет перераспределен между другими игроками, выбранными USTA.

Вондроушова - третий игрок, снявшийся с заключительного турнира Grans Slam в этом году. Сорана Кырстя и Чжу Линь также снялись с соревнований после окончания срока подачи заявок.

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Маркета Вондроушова US Open 2024
Владимир Клепач Источник: WTA
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