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Уимблдон
02 июля 2024, 17:07 | Обновлено 02 июля 2024, 17:11
1646
2

Действующая чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге

Маркета Вондроушова уступила сопернице из Испании

02 июля 2024, 17:07 | Обновлено 02 июля 2024, 17:11
1646
2
Действующая чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Действующая чемпионка Уимблдонского турнира Маркета Вондроушова (№6 WTA) завершила защиту титула неудачей в первом круге.

В стартовом матче травяного мейджора чешка проиграла Джессике Бузас Манейро из Испании (№83 WTA).

Уимблдон. Первый круг
Джессика Бузас Манейро (Испания) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:4, 6:2

После завершения турнира Маркета потеряет 1990 очков в мировом рейтинге и опуститься на 15-ю строчку или ниже.

Интересно, что Вондроушова стартовала в основе Уимблдона шесть раз: четыре раза проиграла в первом раунде, один раз – во втором, а один раз взяла титул.

Действующая чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде проиграла в стартовом раунде турнира всего во второй раз в Открытой эре после Штеффи Граф в 1994 году.

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Джессика Бузас Манейро Маркета Вондроушова Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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ptolemeus
Фіналістка АО Чзінь-дзінь-пінь теж вилетіла в першому колі... Коли "чемпіонками" і фіналістками стають ось такі вискочки, то подібні вильоти в першому колі від ноунеймів - це абсолютно природньо, немає чому дивуватись.
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+1
Микола Захарченко
Маркета залежна від травм , можливо щось негаразд з фізичним станом.  Здоров'я та успіхів у майбутньому !
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+1
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