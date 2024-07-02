Действующая чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге
Маркета Вондроушова уступила сопернице из Испании
Действующая чемпионка Уимблдонского турнира Маркета Вондроушова (№6 WTA) завершила защиту титула неудачей в первом круге.
В стартовом матче травяного мейджора чешка проиграла Джессике Бузас Манейро из Испании (№83 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Джессика Бузас Манейро (Испания) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:4, 6:2
После завершения турнира Маркета потеряет 1990 очков в мировом рейтинге и опуститься на 15-ю строчку или ниже.
Интересно, что Вондроушова стартовала в основе Уимблдона шесть раз: четыре раза проиграла в первом раунде, один раз – во втором, а один раз взяла титул.
Действующая чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде проиграла в стартовом раунде турнира всего во второй раз в Открытой эре после Штеффи Граф в 1994 году.
The win of her life ✨— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024
21-year-old Jessica Bouzas Maneiro beats defending champion Marketa Vondrousova 6-4, 6-2 on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/16PSpOvi0I
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