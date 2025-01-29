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  4. Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 17:07 |
1198
4

Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб

Тарас Степаненко договорился о контракте с «Эюпспором»

29 января 2025, 17:07 |
1198
4
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко вскоре станет игроком турецкого «Эюпспора», сообщает местный журналист Эртан Сузгун.

По информации источника, 35-летний футболист подпишет с клубом контракт на 1.5 года.

Отмечается, что уже завтра, 30 января, игрок отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания соглашения с новой командой.

В сезоне 2024/25 Тарас Степаненко провел 14 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.

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Дмитро Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Prokop_Andriy
Ех, проходить епоха, безаперечно легенда клубу. Заслужив на безтурботну пенсію
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+2
AK.228
15 лет в Шахтере!!
Удачи, капитан !!👏👏
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-1
Дыряво с пердя🤣
Легенда
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-2
Wlad West
Кротовня - турляндия - пхай-пхай.)))
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-2
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