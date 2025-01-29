Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Тарас Степаненко договорился о контракте с «Эюпспором»
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко вскоре станет игроком турецкого «Эюпспора», сообщает местный журналист Эртан Сузгун.
По информации источника, 35-летний футболист подпишет с клубом контракт на 1.5 года.
Отмечается, что уже завтра, 30 января, игрок отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания соглашения с новой командой.
В сезоне 2024/25 Тарас Степаненко провел 14 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.
Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.
🚨 Eyüpspor, Shakhtar Donetsk forması giyen Taras Stepanenko ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 29, 2025
Ukraynalı oyuncu sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için yarın İstanbul’da olacak.#yüzdeyüz
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