Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко вскоре станет игроком турецкого «Эюпспора», сообщает местный журналист Эртан Сузгун.

По информации источника, 35-летний футболист подпишет с клубом контракт на 1.5 года.

Отмечается, что уже завтра, 30 января, игрок отправится в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания соглашения с новой командой.

В сезоне 2024/25 Тарас Степаненко провел 14 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.