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Украина. Премьер лига
30 января 2025, 07:50 | Обновлено 30 января 2025, 07:52
15055
22

Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА

Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины

30 января 2025, 07:50 | Обновлено 30 января 2025, 07:52
15055
22
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
ФК Динамо. Георгий Бущан

Киевское «Динамо» официально объявило о продаже вратаря национальной сборной Украины Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».

Известный портал Transfermarkt обнародовал сумму, которую «Аль-Шабаб» заплатил киевлянам за этот трансфер. «Динамо» получило за переход голкипера сборной Украины 3 миллиона евро.

Напомним, 30-летний вратарь всю профессиональную карьеру провел в киевском «Динамо», начиная с детской Академии. В составе «Динамо» выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Всего на счету Георгия 177 матчей за киевлян, 72 из которых он сыграл на ноль.

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Transfermarkt Динамо Киев трансферы Аль-Шабаб Георгий Бущан трансферы УПЛ финансы
Дмитро Олійник Источник: Transfermarkt
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Комментарии 22
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Mark4854590
Три мільйони все ж таки дуже мало за такого голкіпера. Навіть враховуючи, що йому 30 років
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+6
Xvalenok03
3 ляма?
Я в шоке.
Не верю.
Мало.
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0
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AK.228
За всю карьеру одно чемпионство!?
Казалось больше))
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-5
Показать Скрыть 6 ответов
Oleksandr
3 млн 😳 тут в коментарях глори писали за 10 млн піде і типу класно. 
Навіть мій адекватний прогноз був близько 5-7, но ніяк не 3 млн, вартість якого на трансфермаркеті 7. Не вміє продавати Суркіс, як і купувати. 
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-5
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