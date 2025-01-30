Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА

Киевское «Динамо» официально объявило о продаже вратаря национальной сборной Украины Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».

Известный портал Transfermarkt обнародовал сумму, которую «Аль-Шабаб» заплатил киевлянам за этот трансфер. «Динамо» получило за переход голкипера сборной Украины 3 миллиона евро.

Напомним, 30-летний вратарь всю профессиональную карьеру провел в киевском «Динамо», начиная с детской Академии. В составе «Динамо» выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Всего на счету Георгия 177 матчей за киевлян, 72 из которых он сыграл на ноль.