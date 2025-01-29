ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию
Георгий Бущан продолжит карьеру в «Аль-Шабабе»
Киевское «Динамо» официально объявило о продаже вратаря национальной сборной Украины Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».
Отмечается, контракт 30-летнего футболиста с клубом Про-лиги будет действовать в течение следующих 2.5 лет.
Напомним, 30-летний вратарь всю профессиональную карьеру провел в киевском «Динамо», начиная с детской Академии. В составе «Динамо» выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Всего на счету Георгия 177 матчей за киевлян, 72 из которых он сыграл на ноль.
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Делай, что должен, и будь, что будет
Нових викликів та трофеїв !
А для ДК його перехід великий мінус, в боротьбі за перші місця в ЧМУ. Нещерет, плюс такий захист який є у ДК, оптимізму звісно не прибавляє...
Наконец то шанс Дане Игнатенко дадут.
Хотя Нещерет теперь должен воспрять.
Остальные киперы и близко не стоят по уровню к Жоре
Удачи , Жора!!!
Но 3 млн - это позор конечно
Тут кричали 10-11
Что то Суркис не похож на себя