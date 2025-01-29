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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 19:19 | Обновлено 29 января 2025, 19:23
3402
50

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию

Георгий Бущан продолжит карьеру в «Аль-Шабабе»

29 января 2025, 19:19 | Обновлено 29 января 2025, 19:23
3402
50
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» официально объявило о продаже вратаря национальной сборной Украины Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб».

Отмечается, контракт 30-летнего футболиста с клубом Про-лиги будет действовать в течение следующих 2.5 лет.

Напомним, 30-летний вратарь всю профессиональную карьеру провел в киевском «Динамо», начиная с детской Академии. В составе «Динамо» выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Всего на счету Георгия 177 матчей за киевлян, 72 из которых он сыграл на ноль.

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Динамо Киев трансферы Аль-Шабаб Георгий Бущан трансферы УПЛ
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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Комментарии 50
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Микола Захарченко
Хай щастить ! 
Нових викликів та трофеїв !
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+6
serhiy
Удачі !!!
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+5
sahka1981
Бущану звісно всього найкращого!
А для ДК його перехід великий мінус, в боротьбі за перші місця в ЧМУ. Нещерет, плюс такий захист який є у ДК, оптимізму звісно не прибавляє...
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+4
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Pavel_i_CO
Удачі Жора!! Заслужив пограти за кордоном. Ще й на пенсію нормально заробить 
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+2
sasha_d99
Враньё что всю карьеру провел в Динамо, он начинал в Черноморце! А вообще удачи Георгию
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Умник
Жора удачи.
Наконец то шанс Дане Игнатенко дадут.
Хотя Нещерет теперь должен воспрять.
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
AK.228
Что то у Голубца Шпрота отсутствует не только ум но и юмор 😁😁
Ответить
0
Андрій Шевченко
Дякуємо, за гру ! Чемпіонську медаль за цей сезон має отримати.
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0
AK.228
Замены равноценной нет
Остальные киперы и близко не стоят по уровню к Жоре
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0
Показать Скрыть 11 ответов
pricolist
Трансфермаркт показує, що за 3 мільйони продали. Якщо це правда, то якось мало дуже 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Дыряво с пердя🤣
Вся надежда на саШо♿ нещеблет на дырочке слабенький
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-1
Pavel_i_CO
Щось нашого немитого дядю Фьодора ця новина дуже зачепила))))
Ответить
-2
Дыряво с пердя🤣
Бущан на шабаш☝️ за 3 млн
Ответить
-2
Tea with milk
Хоть позагорает.  В апреле там уже +33.
Ответить
-3
AK.228
Да, уже в заявке!!
Удачи , Жора!!!
Но 3 млн - это позор конечно 
Тут кричали 10-11
Что то Суркис не похож на себя 
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-6
Показать Скрыть 6 ответов
Отаман
Дуже добре
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-7
ДонЛуган
Молодец ! Успел сбежать из северной Кореи 2.0 
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-12
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