Манчестер Юнайтед одолел ФКСБ и вышел в стадию плей-офф с третьего места
Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Красных дьяволов
30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла на национальном стадионе в Бухаресте.
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На 60-й минуте фулбек «Красных дьяволов» вывел свою команду вперед. Через 9 минут Кобби Мейну из «Манчестер Юнайтед» удвоил преимущество своей команды.
В турнирной таблице «ФКСБ», имея в своем активе 14 очков, занял 11-е место. «Манчестер Юнайтед» набрал 15 пунктов и занял третью позицию.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2
Голы: Далот, 60, Мейну, 69
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