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Лига Европы
ФКСБ
30.01.2025 22:00 – FT 0 : 2
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
30 января 2025, 23:56 | Обновлено 31 января 2025, 00:00
264
0

Манчестер Юнайтед одолел ФКСБ и вышел в стадию плей-офф с третьего места

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Красных дьяволов

30 января 2025, 23:56 | Обновлено 31 января 2025, 00:00
264
0
Манчестер Юнайтед одолел ФКСБ и вышел в стадию плей-офф с третьего места
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на национальном стадионе в Бухаресте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 60-й минуте фулбек «Красных дьяволов» вывел свою команду вперед. Через 9 минут Кобби Мейну из «Манчестер Юнайтед» удвоил преимущество своей команды.

В турнирной таблице «ФКСБ», имея в своем активе 14 очков, занял 11-е место. «Манчестер Юнайтед» набрал 15 пунктов и занял третью позицию.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Далот, 60, Мейну, 69

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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