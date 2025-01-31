30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит на национальном стадионе в Бухаресте.

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В турнирной таблице «ФКСБ», имея в своем активе 14 очков, занял 11-е место. «Манчестер Юнайтед» набрал 15 пунктов и занял третью позицию.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Далот, 60, Мейну, 69