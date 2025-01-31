30.01.2025 22:00 – FT 0 : 2
Лига Европы31 января 2025, 08:40 | Обновлено 31 января 2025, 08:41
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ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2. Победа за 9 минут. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы
31 января 2025, 08:40 | Обновлено 31 января 2025, 08:41
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30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».
Игра проходит на национальном стадионе в Бухаресте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице «ФКСБ», имея в своем активе 14 очков, занял 11-е место. «Манчестер Юнайтед» набрал 15 пунктов и занял третью позицию.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2
Голы: Далот, 60, Мейну, 69
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
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