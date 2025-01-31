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Лига Европы
ФКСБ
30.01.2025 22:00 – FT 0 : 2
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
31 января 2025, 08:40 | Обновлено 31 января 2025, 08:41
1113
0

ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2. Победа за 9 минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы

31 января 2025, 08:40 | Обновлено 31 января 2025, 08:41
1113
0
ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2. Победа за 9 минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в 22:00 стартовал поединок 8-го тура Лиги Европы между «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит на национальном стадионе в Бухаресте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице «ФКСБ», имея в своем активе 14 очков, занял 11-е место. «Манчестер Юнайтед» набрал 15 пунктов и занял третью позицию.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

ФКСБ – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Далот, 60, Мейну, 69

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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