30 января на «Национальном» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором ФКСБ встретится с Манчестер Юнайтед. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ФКСБ

Команда добивалась максимальных результатов для румынского футбола, вплоть до побед в еврокубках. В последнее время, правда, ее оттеснили в тень, и долго попытки вернуться на вершину приносили максимум второе место. Но в 2024-м году наконец-то получилось стать чемпионом. И сейчас на внутренней арене пытаются остаться на первом месте, хотя пока что лидерство под вопросом. Тем временем возвращение в Лигу чемпионов ограничилось проходами Виртуса и Маккаби Тель-Авив, но Спарте после ничьей в Праге дома проиграли 2-3. Перебравшись в Лигу Европы, там армейцы смотрятся куда солиднее. В квалификации прошли ЛАСК, в основном раунде осенью побеждали РФШ, ПАОК и Мидтьюлланд при ничьих с Олимпиакосом и Хоффенхаймом - только Рейнджерсу проиграли, пусть и 0:4. В январе с Карабахом получилось оформить выездные 3:2.

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Манчестер Юнайтед

Клуб был плох в прошлом сезоне, но сейчас он просто ужасен. Явно неудачным было решение оставить летом на тренерском посту тен Хага. Но и надежда на то, что Рубен Аморим, придя в новую страну в разгар розыгрыша, и исправит дела в кризисном коллективе, мягко говоря, не оправдались - как бы таким темпом не докатиться до борьбы за выживание. Но при этом амбиции МЮ не могли куда-то исчезнуть, и тем важнее выстрелить где-то еще. Есть еще и кубок, где вышло пройти Арсенал вдесятером. Но неплохо получается в Лиге Европы, где ничьи при Эрике сменились победами при его преемниках. На прошлой неделе с Рейнджерс не обошлось без проблем, но все же шотландцев дожали поздним голом.

Статистика личных встреч

В Бухарест красные дьяволы приедут впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к гостям, но для них это неважный матч, а вот для румын - топ-событие. Ставим на то, что тут будет победа хозяев с форой +1 (коэффициент - 1,81).