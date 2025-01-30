30 января состоится матч восьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют румынский ФКСБ и английский «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на «Arena Nationala» в Бухаресте. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

ФКСБ набрал 14 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «красных дьяволов» 15 очков – они разместились на четвертой позиции.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция