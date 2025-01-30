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Лига Европы
30 января 2025, 11:25 |
6
0

ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч восьмого тура Лиги Европы состоится 30 января

30 января 2025, 11:25 |
6
0
ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

30 января состоится матч восьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют румынский ФКСБ и английский «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на «Arena Nationala» в Бухаресте. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

ФКСБ набрал 14 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «красных дьяволов» 15 очков – они разместились на четвертой позиции.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ФКСБ – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Лига Европы Манчестер Юнайтед ФКСБ (Стяуа) Бухарест смотреть онлайн
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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