ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч восьмого тура Лиги Европы состоится 30 января
30 января состоится матч восьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют румынский ФКСБ и английский «Манчестер Юнайтед».
Поединок пройдет на «Arena Nationala» в Бухаресте. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
ФКСБ набрал 14 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «красных дьяволов» 15 очков – они разместились на четвертой позиции.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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