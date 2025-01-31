Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен Аморим: «Нам нужно улучшать реализацию»
Лига Европы
31 января 2025, 02:20 |
18
0

Рубен Аморим: «Нам нужно улучшать реализацию»

«Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одного матча в основном раунде Лиги Европы

31 января 2025, 02:20 |
18
0
Рубен Аморим: «Нам нужно улучшать реализацию»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу команды над ФКСБ (2:0) в матче 8-го тура Лиги Европы.

«Для нас это большое достижение. Мы довольны после победы. Далее нас ждет работа, чтобы подготовиться к следующим матчам. Хорошо, что мы уже на следующем этапе и будем готовиться именно к нему. Теперь команде надо восстановиться, ведь уже в воскресенье у нас важная игра.

Команде очень важно развивать чувство победы. Атмосфера в раздевалке также улучшается. Мы все понимаем и двигаемся дальше.

Конечно, в этой игре мы действовали медленнее. Соперник в первом тайме глубоко оборонялся, закрывая все зоны, поэтому мы не могли создать действительно хорошие моменты. То, что не удалось в первом тайме, реализовали во втором – и это хорошо.

Кобби Мейну сыграл великолепно, создавал моменты для атаки. Он играл не на своей привычной позиции, но справился с этим. Гарначо также помог нам своей скоростью. Единственное, что я прошу – улучшать реализацию», – подытожил Аморим.

По теме:
Славия – Мальме – 2:2. Хлопнули дверью. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм не проиграл ни одного матча в Лиге Европы на домашнем стадионе
Рейнджерс – Юнион Сент-Жилуаз – 2:1. Шотландцы в топ-8. Видео голов
Манчестер Юнайтед ФКСБ (Стяуа) Бухарест Лига Европы Рубен Аморим Алехандро Гарначо
Олександр Сільченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Бокс | 30 января 2025, 09:13 2
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?

Лидером рейтинга является американец Джервонта Дэвис

Трансфер Бражка в Англию. Известны детали переговоров Динамо с клубом АПЛ
Футбол | 31 января 2025, 01:01 2
Трансфер Бражка в Англию. Известны детали переговоров Динамо с клубом АПЛ
Трансфер Бражка в Англию. Известны детали переговоров Динамо с клубом АПЛ

Хавбека сборной Украины хочет подписать Вулверхэмптон

Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Футбол | 30.01.2025, 06:47
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
Футбол | 30.01.2025, 17:50
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
Пушич вынес вердикт Шахтеру в ЛЧ: «Заслужили набрать больше очков»
Футбол | 30.01.2025, 17:39
Пушич вынес вердикт Шахтеру в ЛЧ: «Заслужили набрать больше очков»
Пушич вынес вердикт Шахтеру в ЛЧ: «Заслужили набрать больше очков»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 37
Футбол
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
29.01.2025, 17:07 25
Футбол
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 8
Бокс
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
29.01.2025, 20:10 6
Футбол
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем