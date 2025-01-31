Рубен Аморим: «Нам нужно улучшать реализацию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу команды над ФКСБ (2:0) в матче 8-го тура Лиги Европы.

«Для нас это большое достижение. Мы довольны после победы. Далее нас ждет работа, чтобы подготовиться к следующим матчам. Хорошо, что мы уже на следующем этапе и будем готовиться именно к нему. Теперь команде надо восстановиться, ведь уже в воскресенье у нас важная игра.

Команде очень важно развивать чувство победы. Атмосфера в раздевалке также улучшается. Мы все понимаем и двигаемся дальше.

Конечно, в этой игре мы действовали медленнее. Соперник в первом тайме глубоко оборонялся, закрывая все зоны, поэтому мы не могли создать действительно хорошие моменты. То, что не удалось в первом тайме, реализовали во втором – и это хорошо.

Кобби Мейну сыграл великолепно, создавал моменты для атаки. Он играл не на своей привычной позиции, но справился с этим. Гарначо также помог нам своей скоростью. Единственное, что я прошу – улучшать реализацию», – подытожил Аморим.