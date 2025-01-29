Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины

Турецкие СМИ сообщили детали перехода полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко в «Эюпспор».

Так, по информации TGRT Haber, 35-летний хавбек покинет «горняков» как свободный агент. За его переход «Эюпспор» не будет платить никакой компенсации «Шахтеру» несмотря на то, что контракт между сторонами был рассчитан до лета текущего года.

В сезоне 2024/25 Степаненко провел 14 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.