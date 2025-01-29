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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 20:10 | Обновлено 29 января 2025, 20:24
1150
2

Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины

Тарас Степаненко продолжит карьеру в Эюпспоре

29 января 2025, 20:10 | Обновлено 29 января 2025, 20:24
1150
2
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкие СМИ сообщили детали перехода полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко в «Эюпспор».

Так, по информации TGRT Haber, 35-летний хавбек покинет «горняков» как свободный агент. За его переход «Эюпспор» не будет платить никакой компенсации «Шахтеру» несмотря на то, что контракт между сторонами был рассчитан до лета текущего года.

В сезоне 2024/25 Степаненко провел 14 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.

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трансферы трансферы УПЛ Эюпспор Тарас Степаненко Шахтер Донецк
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Pavel_i_CO
Ганьба, просто ганьба. Розстатися зі своїм єдиним нормальним опорником безкоштовно. Кинули ахмєтава вчергове 
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Gargantua81
я думал 50 млн и ондатровую шапку турки отвалят
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0
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