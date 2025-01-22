ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию
Трабзонспор подтвердил переход Даниила Сикана
Турецкий клуб Трабзонспор на официальном сайте подтвердил договоренность с Шахтером о переходе форварда сборной Украины Даниила Сикана.
Других подробностей клуб на этот момент не предоставил. Ранее сообщалось, что 23-летний игрок подпишет контракт на 4,5 года.
Трансфер игрока оценивается в сумму от шести до десяти миллионов евро. Шахтер на официальном сайте подтвердил переход Сикана, попрощавшись с игроком.
Сикан выступал за команду с января 2019 года. Всего на его счету 115 матчей в составе «оранжево-черных», в которых он забил 31 мяч и сделал 9 голевых передач. Вместе с «Шахтером» трижды становился чемпионом Украины (2020, 2023, 2024), завоевал Кубок Украины (2024) и Суперкубок Украины (2021).
Также играл на правах аренды за «Мариуполь», «Карпаты» и «Ганзу» (Германия).
Интересно, что украинский клуб 22 января продал двух форвардов – Сикана и Кевина Келси.
“Sizinle ben, eğer biz olabilirsek neler olacağını biliyorum”— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 22, 2025
𝐃𝐚𝐧𝐲𝐥𝐨 𝐒𝐢𝐤𝐚𝐧 | #𝟷𝟺 pic.twitter.com/IWIAjwoevE
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