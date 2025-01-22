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Турция
22 января 2025, 20:11 | Обновлено 22 января 2025, 20:53
2990
2

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию

Трабзонспор подтвердил переход Даниила Сикана

22 января 2025, 20:11 | Обновлено 22 января 2025, 20:53
2990
2
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Турецкий клуб Трабзонспор на официальном сайте подтвердил договоренность с Шахтером о переходе форварда сборной Украины Даниила Сикана.

Других подробностей клуб на этот момент не предоставил. Ранее сообщалось, что 23-летний игрок подпишет контракт на 4,5 года.

Трансфер игрока оценивается в сумму от шести до десяти миллионов евро. Шахтер на официальном сайте подтвердил переход Сикана, попрощавшись с игроком.

Сикан выступал за команду с января 2019 года. Всего на его счету 115 матчей в составе «оранжево-черных», в которых он забил 31 мяч и сделал 9 голевых передач. Вместе с «Шахтером» трижды становился чемпионом Украины (2020, 2023, 2024), завоевал Кубок Украины (2024) и Суперкубок Украины (2021).

Также играл на правах аренды за «Мариуполь», «Карпаты» и «Ганзу» (Германия).

Интересно, что украинский клуб 22 января продал двух форвардов – Сикана и Кевина Келси.

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Иван Зинченко Источник: ФК Трабзонспор
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Samuel
Такоє, фізично він не додасть в цему чемпі
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0
Lulinnha
Рано в лигу пенсионеров перешёл. Хотя понятно что это его максимум. 
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