ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал форварда сборной Украины в Турцию

Турецкий клуб Трабзонспор на официальном сайте подтвердил договоренность с Шахтером о переходе форварда сборной Украины Даниила Сикана.

Других подробностей клуб на этот момент не предоставил. Ранее сообщалось, что 23-летний игрок подпишет контракт на 4,5 года.

Трансфер игрока оценивается в сумму от шести до десяти миллионов евро. Шахтер на официальном сайте подтвердил переход Сикана, попрощавшись с игроком.

Сикан выступал за команду с января 2019 года. Всего на его счету 115 матчей в составе «оранжево-черных», в которых он забил 31 мяч и сделал 9 голевых передач. Вместе с «Шахтером» трижды становился чемпионом Украины (2020, 2023, 2024), завоевал Кубок Украины (2024) и Суперкубок Украины (2021).

Также играл на правах аренды за «Мариуполь», «Карпаты» и «Ганзу» (Германия).

Интересно, что украинский клуб 22 января продал двух форвардов – Сикана и Кевина Келси.