ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем

Жена нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика, Юлия, поделилась любопытным видео на своей странице в Instagram.

Украинка опубликовала видео общения форварда с итальянской журналисткой после матча «Удинезе» - «Рома», в котором Довбик забил победный гол с пенальти.

Итальянская красавица улыбалась Артему, возможно, что-то осталось за кадром интервью. В интервью украинский нападающий говорил о том, что его главная задача – «помогать команде».

Юлию Довбик эта сценка никак не потревожила, она подписала сторис «Proud of you, Tema Dovbyk» («Горжусь тобой»).