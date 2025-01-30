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30 января 2025, 17:50 |
3924
4

ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем

Нападающий Ромы рассмешил представительницу СМИ

30 января 2025, 17:50 |
3924
4
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Жена нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика, Юлия, поделилась любопытным видео на своей странице в Instagram.

Украинка опубликовала видео общения форварда с итальянской журналисткой после матча «Удинезе» - «Рома», в котором Довбик забил победный гол с пенальти.

Итальянская красавица улыбалась Артему, возможно, что-то осталось за кадром интервью. В интервью украинский нападающий говорил о том, что его главная задача – «помогать команде».

Юлию Довбик эта сценка никак не потревожила, она подписала сторис «Proud of you, Tema Dovbyk» («Горжусь тобой»).

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 4
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androma
Адміни, вам нема чим більше засирати мозгі людям ?
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+3
pol-55
Інформативно
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+2
Lulinnha
Турецкие журналистки ещё не брали интервью у "Сика" ??? 
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0
trentreznor11
черговий приклад бездарних, висмоктаних не зрозумій з чого "новин"... з якимись ще дурнуватими висновками, типу "Юлію Довбик ця сценка ніяк не потурбувала". Ця сценка взагалі нікого не потурбувала, крім автОра
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0
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