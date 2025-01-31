У шпор дела лучше чем в АПЛ. Тоттенхэм разгромил Эльфсборг
Английский клуб одержал уверенную победу
30 января в 8-м туре Лиги Европы английский «Тоттенхэм» встречался со шведским «Эльфсборгом».
В первой половине игры гостям удавалось сдерживать соперника. Футболисты «шпор» имели достаточное количество моментов, но с реализацией были проблемы.
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Второй тайм не отличался от первого: хозяева продолжали давить, а гости – отбиваться.
Открыть счет удалось лишь на 70-й минуте – голом отметился Дэйн Скарлетт.
В конце матча «Тоттенхэм» забил еще дважды. На 84-й минуте Данмола Аджаи сделал счет 2:0, а 17-летний Майки Мур в добавленное арбитром время довел преимущество до 3:0.
В итоге «Тоттенхэм» занял 4-ю строчку в основном раунде Лиги Европы. Для «Эльфсборга» турнир завершился – команда финишировала на 26-м месте.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0
Голы: Скарлетт, 70, Аджаи, 84, Мур, 90+4
Фотоотчет с игры
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