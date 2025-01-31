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Лига Европы
Тоттенхэм
30.01.2025 22:00 – FT 3 : 0
Эльфсборг
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Лига Европы
31 января 2025, 00:10 | Обновлено 31 января 2025, 00:14
88
0

У шпор дела лучше чем в АПЛ. Тоттенхэм разгромил Эльфсборг

Английский клуб одержал уверенную победу

31 января 2025, 00:10 | Обновлено 31 января 2025, 00:14
88
0
У шпор дела лучше чем в АПЛ. Тоттенхэм разгромил Эльфсборг
Getty Images/Global Images Ukraine. Майки Мур

30 января в 8-м туре Лиги Европы английский «Тоттенхэм» встречался со шведским «Эльфсборгом».

В первой половине игры гостям удавалось сдерживать соперника. Футболисты «шпор» имели достаточное количество моментов, но с реализацией были проблемы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй тайм не отличался от первого: хозяева продолжали давить, а гости – отбиваться.

Открыть счет удалось лишь на 70-й минуте – голом отметился Дэйн Скарлетт.

В конце матча «Тоттенхэм» забил еще дважды. На 84-й минуте Данмола Аджаи сделал счет 2:0, а 17-летний Майки Мур в добавленное арбитром время довел преимущество до 3:0.

В итоге «Тоттенхэм» занял 4-ю строчку в основном раунде Лиги Европы. Для «Эльфсборга» турнир завершился – команда финишировала на 26-м месте.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0

Голы: Скарлетт, 70, Аджаи, 84, Мур, 90+4

Фотоотчет с игры

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лига Европы Тоттенхэм Эльфсборг
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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