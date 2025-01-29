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Лига Европы
Тоттенхэм
30.01.2025 22:00 - : -
Эльфсборг
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Лига Европы
29 января 2025, 22:41 | Обновлено 29 января 2025, 22:42
29
0

Тоттенхэм – Эльфсборг. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 30 января в 22:00 по Киеву

29 января 2025, 22:41 | Обновлено 29 января 2025, 22:42
29
0
Тоттенхэм – Эльфсборг. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В четверг, 30 января, в Лиге Европы состоится матч 8-го тура «Тоттенхэм» – «Эльфсборг». «Тоттенхэм» претендует на место в первой восьмерке. «Эльфсборг» ведет борьбу за выход в плей-офф.

Тоттенхэм

У «Тоттенхэма» в АПЛ сейчас черная полоса. Команда проиграла четыре матча подряд. В турнирной таблице «Тоттенхэм» опустился на 15-ю позицию. В Лиге Европы дела у клуба идут немного лучше. «Тоттенхэм» прервал серию из трех матчей без побед и в седьмом туре на выезде обыграл «Хоффенхайм» (3:2). Теперь у «Тоттенхэма» 14 очков и шестое место. В плей-офф команда точно сыграет. А вот за прямой выход в 1/8 придется побороться. Впрочем, победа над «Эльфсборгом» гарантирует «шпорам» место в восьмерке. Но сделать это будет не так уж и просто, ведь в команде немало травмированных.

Эльфсборг

Шведский клуб благодаря победам в двух последних турах Лиги Европы над «Карабахом» (1:0) и «Ниццей» (также 1:0) существенно улучшил свое положение. Теперь у команды 10 очков и 20-е место. В матче с «Тоттенхэмом», «Эльфсборгу» нужно побеждать. Вот только команда проиграла во всех трех выездных поединках Лиги Европы с общим счетом 5:10. В случае неудачи в предстоящем матче, «Эльфсборгу» придется надеяться на осечки конкурентов. Не в пользу «Эльфсборга» говорит и тот факт, что игры внутреннего чемпионата сейчас не проводятся.

Личные встречи

Ранее команды не играли между собой в еврокубках.

«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: ключевая статистика и тренды

«Тоттенхэм» забивает хотя бы один мяч в восьми последних матчах. К тому же «шпоры» пропускают минимум два гола в трех последних играх подряд.

«Тоттенхэм» (возможный состав): Кински - Порро, Драгушин, Грэй, Дэвис - Бергвалл, Сарр, Бентанкур - Колушевски, Мур, Сон.

«Эльфсборг» (возможный состав): Петтерссон - Йегбе, Хенрикссон, Хольмен - Хульт, Касем, Б. Зенели, Хедлунд - Рапп, Абдулаи, А. Зенели.

Прогноз

Учитывая результативность и не очень надежную оборону, возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,83).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
30 января 2025 -
22:00
Эльфсборг
Забьют обе команды 1,83 Сделать ставку
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Тоттенхэм Эльфсборг Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
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