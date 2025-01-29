В четверг, 30 января, в Лиге Европы состоится матч 8-го тура «Тоттенхэм» – «Эльфсборг». «Тоттенхэм» претендует на место в первой восьмерке. «Эльфсборг» ведет борьбу за выход в плей-офф.

Тоттенхэм

У «Тоттенхэма» в АПЛ сейчас черная полоса. Команда проиграла четыре матча подряд. В турнирной таблице «Тоттенхэм» опустился на 15-ю позицию. В Лиге Европы дела у клуба идут немного лучше. «Тоттенхэм» прервал серию из трех матчей без побед и в седьмом туре на выезде обыграл «Хоффенхайм» (3:2). Теперь у «Тоттенхэма» 14 очков и шестое место. В плей-офф команда точно сыграет. А вот за прямой выход в 1/8 придется побороться. Впрочем, победа над «Эльфсборгом» гарантирует «шпорам» место в восьмерке. Но сделать это будет не так уж и просто, ведь в команде немало травмированных.

Эльфсборг

Шведский клуб благодаря победам в двух последних турах Лиги Европы над «Карабахом» (1:0) и «Ниццей» (также 1:0) существенно улучшил свое положение. Теперь у команды 10 очков и 20-е место. В матче с «Тоттенхэмом», «Эльфсборгу» нужно побеждать. Вот только команда проиграла во всех трех выездных поединках Лиги Европы с общим счетом 5:10. В случае неудачи в предстоящем матче, «Эльфсборгу» придется надеяться на осечки конкурентов. Не в пользу «Эльфсборга» говорит и тот факт, что игры внутреннего чемпионата сейчас не проводятся.

Личные встречи

Ранее команды не играли между собой в еврокубках.

«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: ключевая статистика и тренды

«Тоттенхэм» забивает хотя бы один мяч в восьми последних матчах. К тому же «шпоры» пропускают минимум два гола в трех последних играх подряд.

«Тоттенхэм» (возможный состав): Кински - Порро, Драгушин, Грэй, Дэвис - Бергвалл, Сарр, Бентанкур - Колушевски, Мур, Сон.

«Эльфсборг» (возможный состав): Петтерссон - Йегбе, Хенрикссон, Хольмен - Хульт, Касем, Б. Зенели, Хедлунд - Рапп, Абдулаи, А. Зенели.

Прогноз

Учитывая результативность и не очень надежную оборону, возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,83).