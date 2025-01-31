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Лига Европы
Тоттенхэм
30.01.2025 22:00 – FT 3 : 0
Эльфсборг
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Лига Европы
31 января 2025, 03:17 |
29
0

Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0. Молодежь шпор справилась. Видео голов

Английский клуб вышел в 1/8 финала

31 января 2025, 03:17 |
29
0
Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0. Молодежь шпор справилась. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в 8-м туре Лиги Европы английский «Тоттенхэм» встречался со шведским «Эльфсборгом».

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу дал возможность в этом матче молодежи, которая его не подвела.

Во втором тайме футболисты «шпор» забили три сухих мяча в ворота соперника.

В итоге «Тоттенхэм» занял 4-ю строчку в основном раунде Лиги Европы. Для «Эльфсборга» турнир завершился - команда финишировала на 26-м месте.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0

Голы: Скарлетт, 70, Аджаи, 84, Мур, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Майки Мур (Тоттенхэм).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Дамола Аджайи (Тоттенхэм).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дейн Скарлетт (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Эльфсборг Лига Европы видео голов и обзор Ангелос Постекоглу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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