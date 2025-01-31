Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0. Молодежь шпор справилась. Видео голов
Английский клуб вышел в 1/8 финала
30 января в 8-м туре Лиги Европы английский «Тоттенхэм» встречался со шведским «Эльфсборгом».
Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу дал возможность в этом матче молодежи, которая его не подвела.
Во втором тайме футболисты «шпор» забили три сухих мяча в ворота соперника.
В итоге «Тоттенхэм» занял 4-ю строчку в основном раунде Лиги Европы. Для «Эльфсборга» турнир завершился - команда финишировала на 26-м месте.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0
Голы: Скарлетт, 70, Аджаи, 84, Мур, 90+4
Видео голов и обзор матча
События матча
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