Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0. Молодежь шпор справилась. Видео голов

30 января в 8-м туре Лиги Европы английский «Тоттенхэм» встречался со шведским «Эльфсборгом».

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу дал возможность в этом матче молодежи, которая его не подвела.

Во втором тайме футболисты «шпор» забили три сухих мяча в ворота соперника.

В итоге «Тоттенхэм» занял 4-ю строчку в основном раунде Лиги Европы. Для «Эльфсборга» турнир завершился - команда финишировала на 26-м месте.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Тоттенхэм – Эльфсборг – 3:0

Голы: Скарлетт, 70, Аджаи, 84, Мур, 90+4

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