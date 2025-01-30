Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
WTA
30 января 2025, 18:46 | Обновлено 30 января 2025, 19:03
1230
21

Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце

Элина уступила Анне Блинковой во 2-м раунде пятисотника в Австрии

30 января 2025, 18:46 | Обновлено 30 января 2025, 19:03
1230
21
Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) завершил выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Анне Блинковой (WTA 83) за 1 час и 37 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [2] – Анна Блинкова – 4:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. В 2023 году Элина дважды одолела Блинкову на грунтовых кортах.

Свитолина провела второй турнир в новом сезоне. Первым был Australian Open, на котором она дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Мэдисон Киз.

Украину в одиночном разряде Линца продолжит представлять Даяна Ястремская, которая ранее переиграла Антонию Ружич во 2-м круге.

Блинкова в четвертьфинале встретится с Кларой Таусон. Таусон на старте пятисотника переиграла еще одну украинскую теннисистку – Ангелину Калинину.

По теме:
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Честно говоря, я не очень довольна своей игрой»
Элина Свитолина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце
Элина Свитолина Анна Блинкова WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Футбол | 30 января 2025, 07:50 26
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА

Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины

ВИДЕО. Тяжело не залипнуть. Огненный рекламный видеоролик Wilson и Костюк
Теннис | 30 января 2025, 16:36 1
ВИДЕО. Тяжело не залипнуть. Огненный рекламный видеоролик Wilson и Костюк
ВИДЕО. Тяжело не залипнуть. Огненный рекламный видеоролик Wilson и Костюк

Компания представила исключительно женскую версию теннисных кроссовок

Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо
Футбол | 30.01.2025, 16:23
Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо
Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30.01.2025, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
Бокс | 30.01.2025, 12:48
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Igrok4
блінкова грала агресивно та наче як останній раз, нажаль Еліна сьогодні без першої подачі та  належного настрою програла закономірно
Ответить
+9
C.Пеклов
Еліна сьогодні виглядала втомленою.Сили нормально пробити по м'ячу не
було, від того й 1 подача не йшла, та ті постійні накидання суперниці
під удар,прикро.Тепер Еліні треба більше часу на відновлення , виявилося
, що тиждня мало
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
andrian311
Сьогодні Еліна була втомленою. Окрім цього, м'ячі виглядають напрочуд важкими. Це просто один невдалий день. Якщо нема травми, то зробити висновки і рухатись вперед.
Ответить
+4
COBA
Це все журналісти. Після попереднього виграшу три дні кричали, що від початку війни не програла жодній свинособаці. 
Ответить
+4
Vlad Holl
Прилетіла на приватному літаку , вся така неймовірна , а до гри взагалі не готова. Для чого було прилітати ?
Ответить
+3
Orion-V
90% розиграшівза ініциативою рашистки... Немає швидких ударів, агресії у Еліни. 
Ответить
+2
Alehandro
Відчувається підготовка Ендрю Беттлза)) Еліна, безуспішно намагаючись перестріляти свиноту, починала ризикувати. Ризик призводив до помилок. А чувак сидить тільки плескає в долоні: "Камон, камон..."
Ответить
+2
Андрій Заліщук
ну тут спрацював ефект реваншу від кацапки, очі в неї горіли, шкода, що Еліна не налаштувалася, прикро перервалася така приємна статистика 8 перемог підряд над болотними
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Юрий Щербань
Еліна це позор програти цей блинковой 
Ответить
+1
Neptun
Так грати в тенніс не можна. Точніше можна, але без сподівань на сприятливий результат.Так собі, для розминки, для нагулювання апетиту.
Ответить
0
paw
Були сподівання, що з новим тренером гра Еліни якось підсилиться. Але все марно - перша подача - просто жах, всі м'ячі лише по центру, під вбивчий форхенд Блінкової...Втомленість страшенна, таке враження, що відіграла купу важких матчів до цього...Нема, нема ніякого підсилення гри! Мабуть і всі наші сподівання на якийсь вагомий турнірний успіх Світоліної - теж марні...Прикро...
Ответить
-1
aleks8-48
Рашистка познущалась з Еліни,а Еліна з нас. Навіщо було їхати на той турнир якщо ти ні фізично,ні психологічно була не готова? Хіба-що зайвий раз посоромитись? Такого безпорадного,бездарного тенісу від Еліни я ще не бачив. 
Ответить
-2
Shakhtar_and_Rybakina_my_LOVE
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні! Героям слава!🇺🇦 Нічого, чекаймо перемог Еліни❤️🇺🇦 в наступних турнірах! 👉За что люблю славянские дерби🔥, за накал эмоций и принципиальности. 👉Но в то же время это не американкам проигрывать. 👉Ведь все наши славянские сестрички любимые и родные!❤️❤️❤️🥰 Остается лишь поздравить Аню🥞🥞🥞. А Еліні зробити висновків і повернутись сильнішою! Слава Україні!🇺🇦 Дякую ЗСУ за матч! До нових перемог!🇺🇦
Ответить
-8
Показать Скрыть 3 ответа
Nba37
Смысл было ехать на этот турнир, если ты не готова, подача тихий ужас 
Ответить
-9
Nba37
Так причем 2 сенная была на этом турнире, это закат карьеры 
Ответить
-13
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
30.01.2025, 02:43 1
Футбол
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 5
Бокс
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
28.01.2025, 20:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем