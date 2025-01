Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) завершил выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Анне Блинковой (WTA 83) за 1 час и 37 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [2] – Анна Блинкова – 4:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. В 2023 году Элина дважды одолела Блинкову на грунтовых кортах.

Свитолина провела второй турнир в новом сезоне. Первым был Australian Open, на котором она дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Мэдисон Киз.

Украину в одиночном разряде Линца продолжит представлять Даяна Ястремская, которая ранее переиграла Антонию Ружич во 2-м круге.

Блинкова в четвертьфинале встретится с Кларой Таусон. Таусон на старте пятисотника переиграла еще одну украинскую теннисистку – Ангелину Калинину.

Breaking new ground! 💪



Anna Blinkova upsets the No.2 seed Svitolina in straight sets 6-4, 6-4 and is into the final eight in Linz! #WTALinz pic.twitter.com/hoCpuS0UGA