Свитолина не сумела обыграть нейтралку и покинула турнир WTA 500 в Линце
Элина уступила Анне Блинковой во 2-м раунде пятисотника в Австрии
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) завершил выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
Во 2-м раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Анне Блинковой (WTA 83) за 1 час и 37 минут.
WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [2] – Анна Блинкова – 4:6, 3:6
Это была третья встреча соперниц. В 2023 году Элина дважды одолела Блинкову на грунтовых кортах.
Свитолина провела второй турнир в новом сезоне. Первым был Australian Open, на котором она дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Мэдисон Киз.
Украину в одиночном разряде Линца продолжит представлять Даяна Ястремская, которая ранее переиграла Антонию Ружич во 2-м круге.
Блинкова в четвертьфинале встретится с Кларой Таусон. Таусон на старте пятисотника переиграла еще одну украинскую теннисистку – Ангелину Калинину.
Breaking new ground! 💪— wta (@WTA) January 30, 2025
Anna Blinkova upsets the No.2 seed Svitolina in straight sets 6-4, 6-4 and is into the final eight in Linz! #WTALinz pic.twitter.com/hoCpuS0UGA
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