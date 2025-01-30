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  4. Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце
WTA
30 января 2025, 16:43 | Обновлено 30 января 2025, 17:35
2039
4

Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце

Даяна в двух сетах переиграла Антонию Ружич во 2-м раунде пятисотника в Австрии

30 января 2025, 16:43 | Обновлено 30 января 2025, 17:35
2039
4
Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла Антонию Ружич (Хорватия, WTA 168) за 1 час и 30 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) [5] – Антония Ружич (Хорватия) [Q] – 7:5, 6:1

В первой партии Даяна проигрывала 2:4 (0:40) на подаче, но сумела вернуться в игру и забрать стартовый сет, а затем и закрыть за собой поединок.

Это была первая встреча соперниц.

В четвертьфинале Линца Ястремская сыграет против третьей сеяной Марии Саккари (Греция, WTA 31).

Ястремская вышла во второй четвертьфинал в 2025 году. В январе она добралась до этой стадии на соревнования WTA 250 в Хобарте, где проиграла Маккартни Кесслер.

На старте пятисотника в Австрии Ястремская переиграла Лючию Бронцетти. В Линце 30 января выступления начнет Элина Свитолина, которая встретится с Анной Блинковой.

Фотогалерея матча Даяна Ястремская – Антония Ружич

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Антония Ружич Даяна Ястремская WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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C.Пеклов
молодець, в 1 сеті помучилася,а у 2 сеті таки знайшла свою гру, а суперниця стала частіше помилятися...
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+5
Sashamar
Перший сет, припустимо, пішов на пристосування до незнайомої суперниці. Вибачимо на сьогодні.
Чвертьфінал обіцяє бути цікавим: дві безбашені гарматниці. Їм би ще розмір корта збільшити, ото було б видовище 
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+2
Shakhtar_and_Rybakina_my_LOVE
Слава Україні!🇺🇦 Слава ЗСУ🇺🇦, завдяки яким живі і дивимось теннісні турніри🎾.
Дуже гарний камбек у першому сеті. Вітаємо Даяну❤️🇺🇦 з ✅перемогою!🎉🥳 Наши девушки-славяночки всегда самые лучшие и любимые!❤️❤️❤️🥰
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-5
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