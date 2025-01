Вовремя проснулась. Ястремская вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла Антонию Ружич (Хорватия, WTA 168) за 1 час и 30 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) [5] – Антония Ружич (Хорватия) [Q] – 7:5, 6:1

В первой партии Даяна проигрывала 2:4 (0:40) на подаче, но сумела вернуться в игру и забрать стартовый сет, а затем и закрыть за собой поединок.

Это была первая встреча соперниц.

В четвертьфинале Линца Ястремская сыграет против третьей сеяной Марии Саккари (Греция, WTA 31).

Ястремская вышла во второй четвертьфинал в 2025 году. В январе она добралась до этой стадии на соревнования WTA 250 в Хобарте, где проиграла Маккартни Кесслер.

На старте пятисотника в Австрии Ястремская переиграла Лючию Бронцетти. В Линце 30 января выступления начнет Элина Свитолина, которая встретится с Анной Блинковой.

First one into the final eight! 👊@D_Yastremska books her spot into the quarterfinals after defeating Ruzic 7-5, 6-1! #WTALinz pic.twitter.com/V3DFgnKQ0s