Футболисты «Шахтера» после заключительного спарринга зимних сборов с «Дилой» (2:0), сыгранного в минувшее воскресенье, получили от тренерского штаба два выходных для отдыха и восстановления, а 19 февраля вернулись в тренировочный процесс.

Донецкая команда начала сессию по работе в фитнес-зале, выполнив активацию и получив нагрузку на разные группы мышц. После этого подопечные Марино Пушича переместились на футбольное поле гостиничного комплекса, где провели разминку, упражнения на удержание мяча, поработали над игровыми шаблонами и тактическими аспектами. В общей сложности занятие длилось почти полтора часа.

Хавбеки Дмитрий Крыськив и Георгий Судаков вернулись к тренировкам вместе с командой.

В Белеке «оранжево-черные» готовятся к возобновлению сезона в чемпионате Украины. 24 февраля в 18-м туре УПЛ «Шахтер» примет «Левый Берег». Игра состоится на «Арене Львов» и начнется в 18:00.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Крыськив и Судаков вернулись в основную группу