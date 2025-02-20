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  4. ФОТО. Тренировка Шахтера. Крыськив и Судаков вернулись в основную группу
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 14:51 | Обновлено 20 февраля 2025, 15:41
43
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Крыськив и Судаков вернулись в основную группу

Шахтер продолжает тренировочный процесс в Турции

20 февраля 2025, 14:51 | Обновлено 20 февраля 2025, 15:41
43
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Крыськив и Судаков вернулись в основную группу
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» после заключительного спарринга зимних сборов с «Дилой» (2:0), сыгранного в минувшее воскресенье, получили от тренерского штаба два выходных для отдыха и восстановления, а 19 февраля вернулись в тренировочный процесс.

Донецкая команда начала сессию по работе в фитнес-зале, выполнив активацию и получив нагрузку на разные группы мышц. После этого подопечные Марино Пушича переместились на футбольное поле гостиничного комплекса, где провели разминку, упражнения на удержание мяча, поработали над игровыми шаблонами и тактическими аспектами. В общей сложности занятие длилось почти полтора часа.

Хавбеки Дмитрий Крыськив и Георгий Судаков вернулись к тренировкам вместе с командой.

В Белеке «оранжево-черные» готовятся к возобновлению сезона в чемпионате Украины. 24 февраля в 18-м туре УПЛ «Шахтер» примет «Левый Берег». Игра состоится на «Арене Львов» и начнется в 18:00.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Крыськив и Судаков вернулись в основную группу

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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