ПУШИЧ: «Результаты Шахтера на сборах показывают наш победный менталитет»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал о заключительном контрольном матче зимних сборов с грузинской «Дилой» (2:0).

– Проанализируйте, пожалуйста, матч «Шахтера» с «Дилой». Все ли ваши наставления команда выполнила качественно?

– Считаю, это была очень хорошая тренировка. С определенными игроками мы также занимались на поле рядом с этим. Пытались дать всем 90 минут игрового времени, настоящую нагрузку, и я думаю, что мы провели очень взрослую игру – очень серьезную, профессиональную, очень организованную и сфокусированную. Поэтому я доволен тем, что увидел от всех ребят, включая вышедших в последние тридцать минут футболистов – они все показали хороший уровень. В первом тайме мы наверняка могли забить еще четыре или пять голов, но в общем не пропустили, были очень агрессивными – в положительном смысле – в дуэлях и не позволяли сопернику бить по воротам. Это было хорошо с нашей стороны.

– Во время матча травмировался Марьян Швед. Что с ним? Известно ли что-нибудь о времени, которое понадобится ему на восстановление?

– Еще не знаем. Когда игрок вынужден покинуть поле во время матча, понимаешь, что он травмировался. Сколько времени это займет, узнаем, наверное, завтра. Думаю, это было обычное единоборство, но он не попал по мячу и упал, ему очень не повезло. Есть как есть, это футбол, контактная игра, разное может произойти. Я надеюсь, он скоро вернется, ведь сейчас находится в хорошей физической форме.

– А когда к общей группе смогут присоединиться Педриньо, Судаков и Криськив?

– Они все в хорошей форме. Как я говорил, Крыськив болел, он не был травмирован. Судаков получил повреждение в прошлом поединке, и он играл во многих матчах, поэтому я решил дать ему еще немного отдохнуть, чтобы он должным образом восстановился и был готов к следующей неделе. Ожидаю, что Крыськив и Судаков вернутся на следующей неделе. Педриньо наверняка тоже будет в конце недели.

– В течение всех этих спаррингов на сборах «Шахтер» ни разу не проиграл, один матч команда завершила вничью, в остальном побеждала. О чем свидетельствует этот показатель?

– Это свидетельствует о том, что мы приехали сюда и работали с отличным настроением, очень тщательно, провели взрослые матчи, и это свидетельствует о нашем победном менталитете на этом этапе. Очень приятно видеть это, я счастлив это чувствовать. И, как я всегда говорю, не только результат имеет значение во время межсезонья, ведь мы немало работаем и иногда выходим на игру немного уставшими, чем обычно, однако так же важно с максимальным настроением стараться и хотеть победить. Должен похвалить всех футболистов за это межсезонье, которое было очень длинным. Впереди еще одна неделя, но то, как мы работаем, наше настроение – это фантастически.

- Какие задачи вы будете ставить перед командой с первых минут первого матча второй части чемпионата?

– Как я говорил сначала, мы должны усовершенствовать определенные вещи, на самом деле то, что нам удавалось, но не идеально. Мы во многом сфокусировались во время межсезонья, и я увидел немало хороших вещей. Поэтому очень важна решительность – все равно пытаться победить, даже если ты не действуешь первым номером в игре, и такое отношение я увидел во всех этих матчах. В то же время мы играли в Лиге чемпионов, отлично себя там проявили. Поэтому я вижу, что мы стали лучше. Надеюсь, мы добьемся успеха и во второй части сезона.

– Последнее, о чем хочется спросить. Достаточно долгое время вы находитесь не в Украине, так что успели ли загрустить за нашей страной?

– Да, несмотря на ситуацию в стране, о которой нам всем известно, мы, безусловно, ждем возвращения, матчей и поддержки наших болельщиков. С нетерпением ждем первой игры и возвращения в Украину!