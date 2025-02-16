Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу

Донецкий «Шахтер» провел заключительный спарринг перед возобновлением Украинской Премьер-лиги. Соперником команды Марино Пушича стала «Дила» (Гори), «бронзовый» призер чемпионата Грузии.

В первом тайме «горняки» владели преимуществом и несколько раз были близки к взятию ворот. Дважды «Дилу» выручала перекладина, и оба раза это происходило после ударов Кевина. Соперники донецкой команды атаковали нечасто, но Фесюну изредка приходилось вступать в игру на выходах. Неприятным эпизодом стало повреждение Шведа, который в середине первой половины встречи вынужденно завершил игру.

В начале второго тайма «оранжево-черные» начали проверять бдительность голкипера соперников ударами с дальней дистанции. И если с ударом Назарины страж ворот «Дилы» справился, то Педро Энрике метров с 30-ти отправил мяч в цель. А вскоре «Шахтер» удвоил преимущество. Траоре в центре штрафной элегантно разобрался с двумя оппонентами, после чего нанес точный удар.

«Горняки» и в дальнейшем владели преимуществом, но счет больше не изменился.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Дила» – 2:0

Голы: Педро Энрике (58), Траоре (64)

Предупреждения: Глущенко (15) – Андроникашвили (28)

«Шахтер»: Фесюн (Твардовский, 46), Винисиус (Конопля (62), Бондарь, Матвиенко (Грам, 69), Азаров (Педро Энрике, 46), Марлон, Швед (Невертон, 28), Бондаренко, Глущенко (Назарина, 46), Кевин (Эгиналду, 62), Элиас (Траоре, 46)

«Дила» (первый тайм): Кереселидзе, Андроникашвили, Анофф, Араужу, Бугридзе, Драми, Конте, Лопеш, Рухадзе, Сай, Шекиладзе

«Мардан Стэдиум» (Анталья, Турция)

ШАХТЕР – ДИЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА