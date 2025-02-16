Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
16.02.2025 12:00 – FT 2 : 0
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 13:48 | Обновлено 16 февраля 2025, 14:16
606
3

Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу

Команда Марино Пушича забивала во втором тайме

16 февраля 2025, 13:48 | Обновлено 16 февраля 2025, 14:16
606
3
Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел заключительный спарринг перед возобновлением Украинской Премьер-лиги. Соперником команды Марино Пушича стала «Дила» (Гори), «бронзовый» призер чемпионата Грузии.

В первом тайме «горняки» владели преимуществом и несколько раз были близки к взятию ворот. Дважды «Дилу» выручала перекладина, и оба раза это происходило после ударов Кевина. Соперники донецкой команды атаковали нечасто, но Фесюну изредка приходилось вступать в игру на выходах. Неприятным эпизодом стало повреждение Шведа, который в середине первой половины встречи вынужденно завершил игру.

В начале второго тайма «оранжево-черные» начали проверять бдительность голкипера соперников ударами с дальней дистанции. И если с ударом Назарины страж ворот «Дилы» справился, то Педро Энрике метров с 30-ти отправил мяч в цель. А вскоре «Шахтер» удвоил преимущество. Траоре в центре штрафной элегантно разобрался с двумя оппонентами, после чего нанес точный удар.

«Горняки» и в дальнейшем владели преимуществом, но счет больше не изменился.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Дила» – 2:0

Голы: Педро Энрике (58), Траоре (64)

Предупреждения: Глущенко (15) – Андроникашвили (28)

«Шахтер»: Фесюн (Твардовский, 46), Винисиус (Конопля (62), Бондарь, Матвиенко (Грам, 69), Азаров (Педро Энрике, 46), Марлон, Швед (Невертон, 28), Бондаренко, Глущенко (Назарина, 46), Кевин (Эгиналду, 62), Элиас (Траоре, 46)

«Дила» (первый тайм): Кереселидзе, Андроникашвили, Анофф, Араужу, Бугридзе, Драми, Конте, Лопеш, Рухадзе, Сай, Шекиладзе

«Мардан Стэдиум» (Анталья, Турция)

ШАХТЕР – ДИЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Степаненко объяснил уход из Шахтера. Причина может удивить
ВИДЕО. Невероятная техника. Траоре удвоил преимущество Шахтера над Дилой
ВИДЕО. Шедевр от Энрике! Шахтер вышел вперед в игре с Дилой
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Дила Гори контрольные матчи УПЛ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
Бокс | 15 февраля 2025, 19:42 13
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса

Денис проиграл нокаутом в четвертом раунде

ФОТО. Возлюбленная игрока Динамо снялась под душем без белья
Футбол | 16 февраля 2025, 13:57 2
ФОТО. Возлюбленная игрока Динамо снялась под душем без белья
ФОТО. Возлюбленная игрока Динамо снялась под душем без белья

Кристина Крыжановская продолжает поджигать социальные сети

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я не обижал арбитра, я просто сказал «Отъе**сь»
Футбол | 16.02.2025, 12:17
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я не обижал арбитра, я просто сказал «Отъе**сь»
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я не обижал арбитра, я просто сказал «Отъе**сь»
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Бокс | 16.02.2025, 09:16
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Бокс | 16.02.2025, 08:32
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Аналізи  в Ділі будуть безкоштовно робити
Ответить
+3
New Zealander
Клас є клас. 
Ответить
-6
AK.228
Снова второй тайм лучше первого 
Ответить
-6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
15.02.2025, 21:16 5
Бокс
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
15.02.2025, 10:16 9
Футбол
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
14.02.2025, 14:11 13
Футбол
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
15.02.2025, 14:14 9
Теннис
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 7
Футбол
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
14.02.2025, 11:11
Футбол
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем