Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Дила. Текстовая трансляция матча
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
16.02.2025 12:00 - : -
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 21:13 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:14
64
0

Шахтер – Дила. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

15 февраля 2025, 21:13 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:14
64
0
Шахтер – Дила. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В воскресенье, 16 февраля, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся «Шахтер» и «Дила». Матч пройдет в Анталье (Турция), игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

Предстоящий спарринг станет шестым и последним для донецкой команды нынешней зимой. Ранее «горняки» одержали 4 победы и 1 матч завершили вничью (разница мячей – 13:3). Также в январе подопечные Марино Пушича провели два поединка основного раунда Лиги чемпионов, обыграв «Брест» (2:0) и уступив дортмундской «Боруссии» (1:3). В плей-офф евротурнира «горняки» не пробились, поэтому они теперь могут сконцентрироваться на выступлении в Украинской Премьер-лиге и Кубке Украины. Еще одним соперником «Шахтера» на сборах станет «Дила» (Гори», которая является «бронзовым» призером чемпионата Грузии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Дила», за которой можно следить в украинской версии сайта.

По теме:
Сергей ПАЛКИН: «Деньги от ЛЧ очень важны. Шахтеру нужно выигрывать УПЛ»
Металлист 1925 – Нива Винница – 2:1. Забивали легионеры. Видео голов
ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Дилой. Эгиналду вернулся после травмы
товарищеские матчи Дила Гори Шахтер Донецк текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Теннис | 15 февраля 2025, 12:12 4
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае

Помимо Элины и Марты, в ОАЭ также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

Стало известно, за какие слова судья удалил Беллингема в матче Реала
Футбол | 15 февраля 2025, 19:54 3
Стало известно, за какие слова судья удалил Беллингема в матче Реала
Стало известно, за какие слова судья удалил Беллингема в матче Реала

Звездный хавбек послал арбитра

«Только не плачь». Усик – Бериничкку после поражения нокаутом от Дэвиса
Бокс | 15.02.2025, 19:42
«Только не плачь». Усик – Бериничкку после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Бериничкку после поражения нокаутом от Дэвиса
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Футбол | 15.02.2025, 00:23
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
Бокс | 15.02.2025, 06:51
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
14.02.2025, 11:11
Футбол
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
15.02.2025, 10:16 9
Футбол
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
13.02.2025, 22:16 4
Теннис
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 8
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Ничья с Кудровкой. Ингулец все домашние матчи УПЛ проведет на выезде
Ничья с Кудровкой. Ингулец все домашние матчи УПЛ проведет на выезде
13.02.2025, 17:25 14
Футбол
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
15.02.2025, 07:15 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем