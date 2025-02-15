Шахтер Донецк

В воскресенье, 16 февраля, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся «Шахтер» и «Дила». Матч пройдет в Анталье (Турция), игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

Предстоящий спарринг станет шестым и последним для донецкой команды нынешней зимой. Ранее «горняки» одержали 4 победы и 1 матч завершили вничью (разница мячей – 13:3). Также в январе подопечные Марино Пушича провели два поединка основного раунда Лиги чемпионов, обыграв «Брест» (2:0) и уступив дортмундской «Боруссии» (1:3). В плей-офф евротурнира «горняки» не пробились, поэтому они теперь могут сконцентрироваться на выступлении в Украинской Премьер-лиге и Кубке Украины. Еще одним соперником «Шахтера» на сборах станет «Дила» (Гори», которая является «бронзовым» призером чемпионата Грузии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Дила», за которой можно следить в украинской версии сайта.