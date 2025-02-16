Шахтер – Дила – 2:0. Пушка от Педро. Видео голов и обзор матча
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Донецкий «Шахтер» проводит заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником донецкой команды был клуб «Дила» Гори из Грузии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков».
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Счет встречи на 57-й минуте поединка пушечным ударом из-за пределов штрафной площадки открыл Педро Энрике, а уже через 7 минут преимущество украинской команды удвоил нападающий Лассина Траоре.
Товарищеские матчи. 16 февраля
Шахтер – Дила – 2:0
Голы: Педро Энрике, 57, Траоре 64
Видеообзор матча
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