Шахтер – Дила – 2:0. Пушка от Педро. Видео голов и обзор матча

Донецкий «Шахтер» проводит заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды был клуб «Дила» Гори из Грузии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков».

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Счет встречи на 57-й минуте поединка пушечным ударом из-за пределов штрафной площадки открыл Педро Энрике, а уже через 7 минут преимущество украинской команды удвоил нападающий Лассина Траоре.

Товарищеские матчи. 16 февраля

Шахтер – Дила – 2:0

Голы: Педро Энрике, 57, Траоре 64

Видеообзор матча