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Шахтер Донецк
16.02.2025 12:00 – FT 2 : 0
Дила
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Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 15:28 | Обновлено 16 февраля 2025, 15:58
273
0

Шахтер – Дила – 2:0. Пушка от Педро. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 февраля 2025, 15:28 | Обновлено 16 февраля 2025, 15:58
273
0
Шахтер – Дила – 2:0. Пушка от Педро. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проводит заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды был клуб «Дила» Гори из Грузии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков».

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Счет встречи на 57-й минуте поединка пушечным ударом из-за пределов штрафной площадки открыл Педро Энрике, а уже через 7 минут преимущество украинской команды удвоил нападающий Лассина Траоре.

Товарищеские матчи. 16 февраля

Шахтер – Дила – 2:0
Голы: Педро Энрике, 57, Траоре 64

Видеообзор матча

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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