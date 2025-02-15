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Украина. Премьер лига15 февраля 2025, 19:07 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:13
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Шахтер – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
15 февраля 2025, 19:07 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:13
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Донецкий «Шахтер» проводит заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником донецкой команды будет клуб «Дила»Гори из Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 16 февраля в 12:00.
Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.
Шахтер – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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