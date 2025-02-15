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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
16.02.2025 12:00 - : -
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 19:07 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:13
95
0

Шахтер – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

15 февраля 2025, 19:07 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:13
95
0
Шахтер – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проводит заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды будет клуб «Дила»Гори из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 16 февраля в 12:00.

Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.

Шахтер – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Дила Гори
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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