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  4. Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Испания
19 февраля 2025, 04:22 |
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Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса

«Реал» хочет купить норвежского голеадора

19 февраля 2025, 04:22 |
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Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть клуб следующим летом.

По информации испанских СМИ, большой интерес к нападающему проявляет «Реал». Флорентино Перес готов купить Холанда при условии, если другой звездный игрок Винисиус Жуниор покинет «королевский клуб». За трансфер Винисиуса «Реал» планирует выручить минимум 250 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 35 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выставит за дверь 3 футболистов.

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Эрлинг Холанд трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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