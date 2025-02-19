Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
«Реал» хочет купить норвежского голеадора
Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть клуб следующим летом.
По информации испанских СМИ, большой интерес к нападающему проявляет «Реал». Флорентино Перес готов купить Холанда при условии, если другой звездный игрок Винисиус Жуниор покинет «королевский клуб». За трансфер Винисиуса «Реал» планирует выручить минимум 250 миллионов евро.
В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 35 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выставит за дверь 3 футболистов.
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