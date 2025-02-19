Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть клуб следующим летом.

По информации испанских СМИ, большой интерес к нападающему проявляет «Реал». Флорентино Перес готов купить Холанда при условии, если другой звездный игрок Винисиус Жуниор покинет «королевский клуб». За трансфер Винисиуса «Реал» планирует выручить минимум 250 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 35 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выставит за дверь 3 футболистов.