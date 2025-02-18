Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Иньяки Пенья, Ансу Фати и Андреас Кристенсен больше не нужны испанскому гранду
Каталонская «Барселона» планирует избавиться от 3 футболистов в летнее трансферное окно ради того, чтобы иметь возможность совершать новые трансферы, сообщает Fichajes.
По информации источника, ими являются голкипер Иньяки Пенья, которого вытеснил из стартового состава Войцех Щенсны, нападающий Ансу Фати, который в этом сезоне провел на поле всего 186 минут, и защитник Андреас Кристенсен, на которого Ханс-Дитер Флик также не рассчитывает.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» ведет переговоры по трансферу.
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