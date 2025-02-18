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Испания
18 февраля 2025, 10:52 |
1201
1

Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов

Иньяки Пенья, Ансу Фати и Андреас Кристенсен больше не нужны испанскому гранду

18 февраля 2025, 10:52 |
1201
1
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Каталонская «Барселона» планирует избавиться от 3 футболистов в летнее трансферное окно ради того, чтобы иметь возможность совершать новые трансферы, сообщает Fichajes.

По информации источника, ими являются голкипер Иньяки Пенья, которого вытеснил из стартового состава Войцех Щенсны, нападающий Ансу Фати, который в этом сезоне провел на поле всего 186 минут, и защитник Андреас Кристенсен, на которого Ханс-Дитер Флик также не рассчитывает.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» ведет переговоры по трансферу.

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Иньяки Пенья Ансу Фати Андреас Кристенсен Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Mark4854590
Фаті і Крістенсен зрозуміло. Але Іньякі Пенью продавати мабуть не слід. Так, Щенсни зараз номер один , але він на 9 років старший.
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